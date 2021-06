Elden: Lite sannsynlig med ny fengsling av Viggo Kristiansen

Hvis Viggo Kristiansen skulle bli dømt i en ny rettssak, må han ikke tilbake i fengsel, tror advokat John Christian Elden.

Advokat John Christian Elden i retten ved en tidligere anledning. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Til VG sier den profilerte advokaten at det verste utfallet for Kristiansen er at han blir kjent skyldig igjen og straffes med 21 års fengsel – men at straffen anses som ferdig sonet.

– Om han løslates nå, kommer han ikke inn igjen som følge av Baneheia-saken, sier advokaten, som begrunner det med at Kristiansen har sonet lovens maksimum.

Elden tror ikke 42-årige Kristiansen blir dømt til forvaring på ny.

– Ikke når han løslates nå og påtale legger til grunn at det ikke er behov for egen forlengelsessak. Da legger de til grunn at det i dag ikke foreligger sterk nok gjentakelsesfare, sier han.

Viggo Kristiansen er dømt til 21 års forvaring for å ha vært hovedmannen bak voldtektene av og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Kristiansen har hele tiden nektet straffskyld. I februar fikk han straffesaken sin gjenåpnet. Mandag ble det klart at påtalemyndigheten går inn for at han løslates.

Oslo statsadvokatembeter gjennomgår saken og skal gi en innstilling til Riksadvokaten om det skal gjennomføres en ny hovedforhandling eller om det skal bes om frifinnende dom uten hovedforhandling. Denne avgjørelsen vil tidligst være klar til høsten.