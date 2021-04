Moxnes sår tvil om Stortinget kan godta forsvarsavtalen med USA

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener forsvarsavtalen regjeringen har inngått med USA kan være i strid med Grunnloven og krever to tredels flertall i Stortinget.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

I avtalen åpnes det for såkalt omforente områder, der USA kan sette opp infrastruktur de får bruksrett for på fire norske militærbaser.

– Regjeringa vil åpne for det som i praksis er amerikanske militærbaser på norske flyplasser. Det kan medføre en drastisk økt fare for at disse områdene i Norge blir militære mål i en eventuell konflikt mellom USA og Russland, sier Moxnes og legger til at avtalen tvert bryter med norsk basepolitikk, noe regjeringen har avvist at den gjør.

Moxnes mener avtalens punkt om å frafalle førsterett til å straffeforfølge amerikanske styrker i Norge kan undergrave norsk suverenitet. I avtalen påpekes det at Norge likevel kan straffeforfølge amerikanske soldater i mer alvorlige saker.

– Når avtalen i tillegg fratar Norge retten til å kontrollere USAs militære fartøyer i Norge, åpner det spørsmål om dette er i tråd med Grunnloven og i det hele tatt kan vedtas av Stortinget med simpelt flertall, sier Moxnes.