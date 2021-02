Over hundre innesperret etter skred i Alta: – De må holde seg i ro til vi får dem ut

Mellom 100 og 200 personer er innesperret etter et snøskred i Fjordbukta nord for Alta. Kommunen har satt krisestab og jobber med å få evakuert folk sjøveien.

NTB

Ordfører Monica Nielsen (Ap) i Alta kommune sier til NTB at det er rundt hundre hyttefolk som er sperret inne av raset. I tillegg er omtrent like mange fastboende innesperret i forskjellige bygder rundt skredområdet.

Kommunens kriseledelse jobber med å få evakuert folk til Alta med båter, men det er ikke sikkert når dette kan gjøres.

– Utfordringen er at det er et betydelig ras som har gått, og at det er dårlig vær på stedet. Værprognosene de neste dagene tilsier økt skredfare. Vi jobber med å få satt opp båttransport, sier Nielsen.

– Men vi må vurdere situasjonen nøye. Det er også viktig å ivareta sikkerheten for det personellet som skal inn i området, de må gjøre vurderinger og sjekke ut rasområdet, sier Nielsen.

– Glad ingen ble tatt av skredet

Kommunen er i dialog med Boreal om å omdisponere ferger i området for å få evakuert ut de innesperrede. Det er etter det kommunen har brakt på det rene ingen som er i direkte nød, men mange hyttefolk vil hjem til arbeidsuka som starter mandag.

– Vi har ikke informasjon om at det er noen som ikke har varme i hyttene eller mat nok, sier ordføreren.

Politiet meldte om skredet i 10-tiden søndag formiddag, og understreket at det fortsatt er stor skredfare.

– Vi er glade for at det ikke ser ut som om noen er tatt av skredet. Vi må finne en løsning for dem som er innesperret, og fram til da må folk holde seg i ro der de er. Det er sånn sett en oversiktlig situasjon, med praktiske utfordringer som må løses, sier Nielsen.

Dialog med politiet

Politiet i Finnmark opplyser at de følger situasjonen, men at det er kommunen som håndterer den så sant det ikke kommer meldinger om personer som er i nød.

– Vi har dialog med kommunen, men ettersom skredet gikk i et område som allerede var sperret av med bom, så frykter vi ikke at det er noen som ble tatt av det, sier operasjonsleder Ann Rigmor Søderholm i Finnmark politidistrikt til NTB.

Skredene hadde ifølge NRK en bredde på henholdsvis 140 og 155 meter. Alta kommune anslår at veien ikke vil åpne før tidligst torsdag i neste uke. Dette vil bli vurdert fortløpende.

Politiet ber personer som befinner seg innenfor skredet, om å melde seg til politiet på telefonnummer 02800.

Fjordbukta ligger i en sidearm til Altafjorden, om lag 20 kilometer nord for Alta sentrum. Været i Finnmark er for øyeblikket dårlig, og en rekke veier er stengt.

Flere skred

Snøskred skaper store problemer flere steder i landet. Bygda Veitastrond i Luster er også innesperret. Den eneste veien ut av Veitastrond er stengt av et snøskred, og 150 innbyggere er innesperret, skriver NRK.

Det gikk søndag ettermiddag et større snø- og jordskred over riksvei 13 i Leikanger i Sognefjorden.

Nødetatene iverksatte en leteaksjon for å undersøke om biler kunne befinne seg under skredmassene, men leteaksjonen ble etter hvert avsluttet. Veien åpnes ikke igjen før tidligst mandag.

