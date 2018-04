Totalt 35.000 ansatte tas ut i streik fra søndag om det ikke blir enighet mellom NHO, YS og LO.

Det dufter av gjærbakst ved Puddefjordsbroen i Bergen. Her ligger Baker Brun, et av de mest kjente bakeriene i byen.

Kommer ikke partene til enighet på søndag, er det ikke sikkert at det vil lukte like kraftig av nystekte boller og brød.

Vil ramme sykehus

LO har varslet at 17 av totalt 52 personer ved bakeriet tas ut ved en eventuell streik.

– Vi skal klare å levere ut en del, men sortimentet blir langt snevrere, sier administrerende direktør Ove Bruntveit.

Med færre ansatte i sving vil det også gå ut over de største kundene. Bakerisjefen påpeker at de er hovedleverandør til Haukeland universitetssykehus (HUS).

– Vi leverer også mye brød til sykehjem, SFO og Helse Vest, sier Bruntveit.

Ingen av de 18 utsalgsstedene til Baker Brun er så langt berørt av en eventuell streik. Mange av bakeriets produkter lages også i butikk.

Ruud, Vidar / NTB scanpix

Kan ta ut 35.000 i streik

Baker Brun er bare én av en lang rekke bedrifter i Bergen som rammes om partene ikke kommer til enighet innen midnatt lørdag 7. april.

På listen over bergensbedrifter hvor ansatte vil bli tatt ut i en eventuell streik finner vi blant annet bryggerier, renholdsbedrifter, frisører, bilforhandlere og flere fergesamband.

Onsdag starter meglingen. Om partene ikke kommer til enighet, blir totalt 35.000 LO- og YS-medlemmer over hele landet tatt ut i streik.

– Rettferdig pensjon

Sentralt i forhandlingene mellom NHO på den ene siden og LO og YS på den andre, står AFP (avtalefestet pensjon), krav om reise, kost og losji og tjenestepensjon.

– Vi har alltid som utgangspunkt at vi skal komme til enighet under en megling, men vi har krevende tema på bordet. Derfor forbereder vi oss også til streik dersom vi ikke skulle bli enige, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i en pressemelding.

LO varsler at de vil ta ut nærmere 28.900 medlemmer i streik søndag ved brudd, hvorav 7868 er omfattet av Industrioverenskomsten. Det betyr at dersom det blir streik på kravene knyttet til reise, kost og losji, er det kun disse som vil bli tatt ut i streik. Blir det derimot streik på grunn av uenigheter om AFP, lønn eller tjenestepensjon, vil alle 28.900 bli tatt ut.

– På bordet ligger våre krav om en mer rettferdig pensjon og bedret kjøpekraft, og også krav knyttet til reise, kost og losji for utsendte arbeidstakere, sier Gabrielsen.

Fergesamband rammes

YS har varslet Riksmekleren om plassfratredelse for i underkant av 6000 medlemmer tilknyttet forbundene Delta, Negotia, Parat, SAFE og YTF.

– Vi skal gjøre vårt for å unngå storstreik, men det er ingen grunn til å legge skjul på at vi står overfor noen utfordringer når vi nå skal løse kompliserte spørsmål om både AFP og pensjon, sier Vegard Einan, leder for YS Privat.

YS tar blant annet ut 1300 bussjåfører i Oslo og omegn, Stavanger og Sandnes fra søndag om det ikke blir enighet. Busstransporten i Hordaland er skånet - foreløpig.

Imidlertid vil enkelte ruter på flere fergesamband bli rammet om det ender med streik. Medlemmer i LO-forbundene Norsk Sjømansforbund og Norsk sjøoffisersforbund står nemlig på listen over dem som kan bli tatt ut søndag.

Konsekvenser for forbrukere

I første omgang vil den jevne forbruker merke konsekvensene av en streik i forbindelse med streikeuttak på fergesamband og busser, ifølge forskningsleder Kristin Alsos ved Fafo.

– På lengre sikt vil det merkes på leveranser til butikkene at så mange er tatt ut i matvareindustrien. Streik innen renhold vil også på sikt kunne ramme andre bransjer indirekte, sier Alsos til NTB.

Alsos påpeker at uttaket vitner om at LO og YS vil unngå å ramme for hardt, da streik som medfører fare for liv og helse kan avbrytes av myndighetene og ende med tvungen lønnsnemnd.

– Det er for eksempel i første omgang ikke tatt ut noen innen produksjon av olje og gass offshore, noe som potensielt kan ramme økonomien kraftig, sier hun.

Eirik Brekke

Ønsker streikefritak

Tilbake på Baker Brun i Bergen er Ove Bruntveit allerede i gang med å forfatte en søknad om fritak fra streiken. Begrunnelsen er fare for liv og helse.

Baker Brun ønsker fritak for et par ansatte slik at de klarer å holde produksjonen oppe.

Blir det streik, vil også bakeriet rammes av kunder som streiker.

– Mange av dem kan ikke handle fra oss. Dette gjelder blant annet kantinebedrifter, hoteller og offshore, sier Bruntveit.

– Lønnen kunne vært bedre

Alle ansatte ved Baker Brun som tas ut ved en mulig streik, tilhører LO-forbundet Norsk Nærings og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN).

Ved bakeriet på Damsgård i Bergen er Andre Hæggernes snart ferdig med skiftet sitt.

– Vi baker og pakker brød, boller, rundstykker, forklarer han, og peker innover lokalet.

Hæggernes har jobbet her i snart 30 år. Først som baker og nå med ekspedisjon.

– Hva synest du om en mulig streik?

– Jeg har ikke gjort meg opp så mange meninger, men lønnen kunne vært bedre.