Se statsministeren tale til landsmøtet: – Et godt samfunn må være et samfunn med muligheter for alle. Da er kompetanse og inkludering viktig.

Denne helgen er Høyre-politikere fra hele landet samlet på Gardermoen, hvor landsmøtet blant annet skal vedta fire storresolusjoner på temaene digitalisering, bioteknologi, grønn omstilling og arbeid og inkludering.

Årets landsmøte skal handle om et bærekraftig velferdssamfunn og landsmøtet blir fredag ettermiddag åpnet av partileder og statsminister Erna Solberg.

Tradisjon tro ble landsmøtet åpnet med første vers av «Ja, vi elsker dette landet».

Mimret tilbake

Statsministeren startet med å mimre tilbake til 1978, da hun meldte seg inn i Bergen Unge Høyre.

– En del, særlig menn, får behov for å gjøre dramatiske ting når de passerer 40. Men dere trenger ikke bekymre dere, jeg skal ikke varsel noen politisk 40-årskrise, sa hun, og høstet latter fra salen.

Videre snakket om Høyres historie, hvordan politikken har utviklet seg og hvordan partiet skal utvikle politikken videre.

Vidar Ruud/Scanpix

– Vi satt menneskene først, og vi forsto den tiden vi levde i og vi turte å gjøre de nødvendige endringene. Det skal vi være stolte av og ta lærdom av, sier Solberg.

– Høyre sikrer folk retten til å være annerledes.

– Ikke se på gamle løsninger

Solberg var opptatt av at dagens Norge er et nytt Norge, og at Høyres løsninger må endres, slik tiden endres.

– Skal Høyre fortsatt skal være et bredt folkeparti, må vi igjen spørre oss: Hva må vi gjøre fremover for at flere skal lykkes i vårt samfunn? sa statsministeren fra talerstolen, og slo et slag for kompetanse og utdanning.

– Et parti som er opptatt av at alle skal ha mulighet til å lykkes, må derfor være opptatt av kompetanse. Ingen i norsk arbeidsliv skal gå ut på dato.

Vidar Ruud/ Scanpix

– Deres problemer, er våre problemer

Solberg nyttet også landsmøtetalen til å trekke frem innvandring og integrering, og Jan Tore Sanners arbeid med integreringsløftet.

– Skal alle ha mulighet å lykkes, må vi som parti være opptatt av integrering. Barn av innvandrere skal vite at deres problemer, er våre problemer, sa Solberg.

Adresserte handelskrigen

Statsministeren adresserte også handelskrigen president Trump har gått i bresjen for.

– Det er et stort paradoks når det er USA som fremstår som den største trusselen mot frihandel og det kommunistiske Kina som de fremste forsvarerne. En global handelskrig er det siste verden trenger nå. Det vil ramme mange land hardt, også Norge, sa Erna.

– Det vil også bli vanskeligere å nå bærekraftsmålene.

Eggdonasjon og surrogati

I tillegg til storresolusjonene skal Høyre behandle tre av fylkenes innsendte saker. Hvilke tre dette er blir offentliggjort klokken 16.30.

Mest spenning har det likevel vært knyttet til resolusjonen om bioteknologi.

Høyre skal nemlig – etter å ha utsatt debatten ett år – ta stilling til om eggdonasjon skal være tillatt. Og ikke bare det. Partiet skal også avgjøre om enslige skal få tilbud om assistert befruktning, og hva partiet skal mene om altruistisk surrogati.

Her er Høyre splittet mellom en mer verdikonservativ og en liberal fløy.

Splittet partiet

Programkomiteens flertall mener å tillate eggdonasjon vil brutt med prinsippet om at den som føder barnet, vil være barnets mor.

Mindretallet har tatt ut dissens og mener at eggdonasjon vil bidra til likebehandling av par hvor mannen er infertil og par hvor kvinnen er infertil. I tillegg legger de vekt på at det under svangerskapet vil bli knyttet et biologisk bånd mellom mor og barn.

Olav Olsen/Scanpix

Både Hordaland- og Sogn og Fjordane Høyre har flagget seg positive til eggdonasjon.

Totalt har elleve av femten fylkeslag i 2018 gjort årsmøtevedtak om eggdonasjon-«ja».

Dette skjer fredag

Fredag ettermiddag skal utenriksminister Ine Eriksen Søreide tale til landsmøtet. I tillegg kommer kulturminister og partileder i Vestre, Trine Skei Grande for å holde hilsingstale før storresolusjonen «Et bedre Norge med digitalisering» skal opp til debatt.

Blant forslagene som skal diskuteres på landsmøtet er digitalisering av læringsmateriale for høyere utdanning, digitalisering av kommunikasjon med myndighetene, tilrettelegging for mer korrekt veiprising gjennom GPS-sporing og modernisering av delingsøkonomi.

Dette skjer lørdag

Lørdag skal storresolusjonen om bioteknologi debatteres. Blant Hordalands talere skal leder for Bergen Unge Høyre, Tora Kildehaug, snakke om eggdonasjon.

– Det er på tide at Høyre ikke lenger står på sidelinjen av debatten, men bestemmer seg for hva de skal mene, sier Kildehaug til BT.

– Det er ikke opp til staten å bestemme om jeg ønsker å dele eggene mine eller ikke.

I tillegg skal nestleder i partiet, Jan Tore Sanner, tale og finansminister og Frps partileder, Siv Jensen, hilse landsmøtet.