Se statsministeren tale til landsmøtet.

Denne helgen er Høyre-politikere fra hele landet samlet på Gardermoen, hvor landsmøtet blant annet skal vedta fire storresolusjoner på temaene digitalisering, bioteknologi, grønn omstilling og arbeid og inkludering.

Årets landsmøte skal handle om et bærekraftig velferdssamfunn og landsmøtet blir fredag ettermiddag åpnet av partileder og statsminister Erna Solberg.

Eggdonasjon og surrogati

I tillegg til storresolusjonene har fylkene sendt inn egne saker.

Mest spenning har det likevel vært knyttet til resolusjonen om bioteknologi.

Høyre skal nemlig – etter å ha utsatt debatten ett år – ta stilling til om eggdonasjon skal være tillatt. Og ikke bare det. Partiet skal også avgjøre om enslige skal få tilbud om assistert befruktning, og hva partiet skal mene om altruistisk surrogati.

Her er Høyre splittet mellom en mer verdikonservativ og en liberal fløy.

Splittet partiet

Programkomiteens flertall mener å tillate eggdonasjon vil brutt med prinsippet om at den som føder barnet, vil være barnets mor.

Mindretallet har tatt ut dissens og mener at eggdonasjon vil bidra til likebehandling av par hvor mannen er infertil og par hvor kvinnen er infertil. I tillegg legger de vekt på at det under svangerskapet vil bli knyttet et biologisk bånd mellom mor og barn.

Olav Olsen/Scanpix

Både Hordaland- og Sogn og Fjordane Høyre har flagget seg positive til eggdonasjon.

Totalt har elleve av femten fylkeslag i 2018 gjort årsmøtevedtak om eggdonasjon-«ja».

Dette skjer fredag

Fredag ettermiddag skal utenriksminister Ine Eriksen Søreide tale til landsmøtet. I tillegg kommer kulturminister og partileder i Vestre, Trine Skei Grande for å holde hilsingstale før storresolusjonen «Et bedre Norge med digitalisering» skal opp til debatt.

Blant forslagene som skal diskuteres på landsmøtet er digitalisering av læringsmateriale for høyere utdanning, digitalisering av kommunikasjon med myndighetene, tilrettelegging for mer korrekt veiprising gjennom GPS-sporing og modernisering av delingsøkonomi.

Dette skjer lørdag

Lørdag skal storresolusjonen om bioteknologi debatteres. Blant Hordalands talere skal leder for Bergen Unge Høyre, Tora Kildehaug, snakke om eggdonasjon.

– Det er på tide at Høyre ikke lenger står på sidelinjen av debatten, men bestemmer seg for hva de skal mene, sier Kildehaug til BT.

– Det er ikke opp til staten å bestemme om jeg ønsker å dele eggene mine eller ikke.

I tillegg skal nestleder i partiet, Jan Tore Sanner, tale og finansminister og Frps partileder, Siv Jensen, hilse landsmøtet.