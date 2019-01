Helge André Njåstad (Frp) har ved flere anledninger lagt korte, jobbrelaterte møter til turer der han har overnattet på gode hoteller og møtt familie og venner.

I påskeuken i 2016 la stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Helge André Njåstad, jobbmøter til Geilo, som er et populært reisemål i påsken.

Reiseregningen inkluderte hotellovernatting på Dr. Holms hotell på 1590 kroner, en BMW leiebil for 2865 kroner og diett på 1278 kroner.

Til sammen fikk Njåstad utbetalt 5733 kroner fra Stortinget for turen til Geilo, skriver NRK.

NRK har funnet flere eksempler på familieturer til gode hoteller i Njåstads reiseregninger. Felles for turene er at Njåstad har korte jobbrelaterte møter underveis, skriver Aftenposten.

Njåstad: I tråd med regelverket

Njåstad oppførte møter med selskapene Tippetue Arkitekter og Privatmegleren som formål i reiseregningene til Geilo. Formålet skal ha vært å få innspill til arbeidet med ny plan- og bygningslov.

På spørsmål fra NRK om hvorvidt det var de private avtalene, eller møteavtalene, som oppsto først, svarer Njåstad slik:

– Det husker jeg ikke. Dette var i 2016. Men for å finne tid til møter i en travel hverdag, så ble dette en praktisk løsning her, sier Njåstad til NRK.

Njåstad mener denne måten å kombinere jobb- og privatformål er innenfor regelverket.

Stortingets tjenestereiser-regler sier at representanter som har med seg private gjester på tjenestereise ikke får dekket merkostnader dette måtte medføre. Njåstad mener han heller ikke har gjort dette.

– Hadde det kun vært private gjøremål er det en privat reise og ville ikke blitt fakturert, men har var det møte i forbindelse med plan- og bygningsloven som var praktisk å legge dit, sier han til NRK.

Flere familieturer betalt av Stortinget

Ifølge NRK leverte Njåstad i august 2018 leverte Njåstad en reiseregning på 2666 kroner for hotellopphold og godtgjørelse for kost og reise i forbindelse med et besøk på Fjordsteam-festivalen i Bergen. Men stortingsrepresentanten var ikke invitert til veteranbåtfestivalen, verken til åpningen, festmiddagen eller de politiske debattene, ifølge arrangøren.

I tillegg til å delta på festivalen, besøkte han charterbåten MS Sunnhordland, en båt som vanligvis leies ut til firmafester og julebord.

Njåstad ser ikke at reisen er problematisk:

– Jeg fulgte MS Sunnhordland på turen til Bergen. Det er et viktig kystkulturarrangement, og jeg syns det er viktig at vi stiller opp og hedrer kystkulturen. Jeg hadde også møte med næringslivsfolk utover den kvelden, sier han til NRK.

I juli 2016 overnattet Njåstad og familien på hotellet Støtvig hotell i Østfold og leverer en reiseregning på totalt 2675 kroner. Der hadde han et møte som «varte et par timer» med daværende varaordfører Frederikke Stensrød i Råde kommune.

Flere Aftenposten-avsløringer i 2018

Aftenposten satte høsten 2018 søkelyset på stortingsrepresentantenes reisevirksomhet og pengebruk. Da ble det avdekket av Frps stortingsrepresentant Mazyar Keshvari hadde levert fiktive reiseregninger til Stortinget. Han er nå siktet for grov bedrageri.

Aftenposten avdekket også hvordan flere partier bruker store summer på fest og moro – og at Stortinget dekker reiser utgifter til valgkamp for politikerne.