Politiet etterlyser to fotgjengere og en syklist som er filmet utenfor Tom Hagens arbeidsplass på Lørenskog samme morgen som kona forsvant i høst.

I den antatte bortføringssaken på Fjellhamar etterlyste politiet på en pressekonferanse torsdag også mulige vitner som kan ha observert noe ved ektemannens arbeidsplass i det tidsrommet som 68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober i fjor høst.

Et videoopptak tatt ved mannens arbeidsplass i Futurum-bygget på Rasta i Lørenskog samme morgen vises to fotgjengere og en syklist som politiet ønsker å komme i kontakt med.

Syklist og gående

– Klokka 7.36 på morgenen kommer en person gående for så å snu seg og gå tilbake. Vi ønsker å komme i kontakt med denne personen. 24 minutter etter dette, klokken 8.00, kommer en person gående og blir passert av en syklist. Vi øsnker å komme i kontakt med begge disse, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt under en pressekonferanse torsdag.

Politiet bekrefter at de ble varslet om at 68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen forsvant samme dag som hun sist ble sett, 31. oktober i fjor.

– Politiet ble varslet onsdag 31. oktober og anmeldte umiddelbart saken, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt under pressekonferansen.

Brøske opplyser at politiet raskt vurderte det som nødvendig å holde en sivil profil på etterforskningen for ikke å risikere å utsette Hagen for fare.

– Vi kan videre bekrefte at det i huset i Sloraveien ble funnet et skriftlig dokument hvor kravet og truslene framgår. Det kan vi av hensyn til etterforskningen ikke gå nærmere inn på, sier Brøske.

Politiet ønsker foreløpig ikke å bekrefte om hvilken eller hvilke kryptovalutaer krever løsepengene betalt gjennom.

Over 100 tips

Politiet har mottatt over 100 tips etter at de onsdag gikk ut offentlig med informasjon om bortføringen

– Vi har også vært på steder i nærmiljøet for å snakke med folk. Vi skal nå bearbeide tipsene, noe som selvfølgelig vil ta tid. Vi kan naturlig nok ikke kommentere tipsene, men kan si at flere av tipsene virker interessante og vil bli fulgt opp, sier politiinspektør Tommy Brøske