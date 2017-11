Helsedirektoratet presiserer at russen ikke kan nyte medbrakt alkohol på russetreff. Hensikten er å hindre overstadig beruselse og uønskede hendelser.

Politidirektoratet har sendt ut nye retningslinjer, som skal sikre at reglene for alkoholbruk på offentlig sted håndheves likt i alle politidistrikt.

Før vårens russefeiring ble det avdekket at politidistriktene hadde ulike tilnærminger til alkohollovens regler om skjenkebevilling og drikking på offentlig sted, i møte med russefestival-arrangører.

Nå har Helsedirektoratet presisert at tilstelninger som er åpne for allmennheten, og hvor det skal serveres eller nytes alkohol, er bevillingspliktige. På slike arrangementer skal gjester ikke nyte medbrakt alkohol. Denne regelen gjelder på samme måte for russetreff som for utesteder, opplyser direktoratet.

For å sørge for at russen ikke bringer medbrakt alkohol, opplyser Politidirektoratet at det på fremtidige russearrangementer med skjenkebevilling vil være vakter til stede for å kontrollere hva som blir tatt med inn.

Politiet sier at bakgrunnen for satsingen på ansvarlig alkoholhåndtering i utelivet mellom Helsedirektoratet, kommunen og politiet, er at forskning viser at det ofte er en sammenheng mellom alkohol og vold.