Sylvi Listhaugs politiske rådgiver Espen Teigen går av og bekrefter at han var den som lagde Facebook-innlegget som startet mistillitsrabalderet.

Det bekrefter han overfor Adresseavisen.

– Det var jeg som teknisk sett laget det og la det ut, men budskapet kom jo fra Helgheim kvelden før, sier Teigen, og refererer til Jon Engen-Helgheim, Frps innvandringspolitiske talsmann.

Teigen har vært en sentral og nær politisk rådgiver for avtroppende justisminister Sylvi Listhaug (Frp) de siste årene, og har blant annet hatt ansvar for hennes kontoer på sosiale medier. Han mener, i likhet med Listhaug selv, at Ap har drevet en heksejakt denne uken.

– At de har gjort denne saken slik den ble, er skittent og unødvendig. Det viser hvilket nivå de vil legge seg på fremover, sier Teigen.

Om Listhaugs blomsterhav og kritikken etter dette, sier Teigen følgende:

– Det skal godt gjøres å orkestrere at hundrevis sender blomster. Pressen ringte og ba om bilder, det var de som tok kontakt og inviterte seg selv, sier Teigen.

Går av

Få timer etter at Listhaug selv gikk av som justisminister, opplyste Teigen at også han gir seg.

– Jeg trekker meg ikke, men jeg går av som rådgiver sammen med statsråden, noe som er helt ordinært. Alle rådgivere gjør det, sier Teigen til Medier24.

Han sier den siste uka har vært tøff, og han er krass i kritikken mot Arbeiderpartiet.

– Hvis Arbeiderpartiet tror de har vunnet noe som helst med denne vanvittige heksejakten, så tar de grundig feil. Vi kommer til å vise dem at de tar fullstendig feil, sier han til Medier24.

Teigen utelukker ikke at han blir med Sylvi Listhaug til Stortinget.

– Jeg utelukker ingenting, men nå må jeg ta meg tid til å tenke. Jeg er åpen for det meste, men jeg må få senke skuldrene noe, sier han.

Mistillit

Rødt fremmet 14. mars mistillitsforslag mot Sylvi Listhaug. Det skjedde etter at Listhaug i en Facebook-post anklaget Ap for å være mer opptatt av å beskytte terroristers rettigheter enn nasjonens sikkerhet.

Posten ble lagt ut etter at opposisjonen stemte ned et lovforslag om å åpne for å frata norske fremmedkrigere med dobbelt statsborgerskap sitt norske borgerskap, uten å måtte gå veien om en domstol først.

Etter fem dager med massiv kritikk fjernet Listhaug innlegget.