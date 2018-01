Ulf Leirstein trekker seg fra sine verv som parlamentarisk nestleder og justispolitisk talsmann i Fremskrittspartiets stortingsgruppe etter varslene mot ham.

– Det har den siste tiden vært et enormt medietrykk. Jeg går ikke god for alt som presenteres, men jeg erkjenner å ha utvist dårlig dømmekraft og gått over streken, sier Leirstein i en uttalelse til NTB fredag kveld.

– Derfor velger jeg nå å trekke meg fra mine verv som parlamentarisk nestleder og justispolitisk talsmann i Fremskrittspartiets stortingsgruppe. Dette gjør jeg for å skåne min familie og partiet, legger han til.

Leirstein innrømmet og beklaget onsdag upassende oppførsel. Bakgrunnen var opplysninger NRK viderebrakte om at Leirstein i 2010 sendte eposter med pornografisk materiale til unge gutter som var aktive i ungdomsorganisasjonen FpU. Fredag meldte NRK om tekstmeldinger Leirstein skal ha sendt til en kvinne der han foreslo at de to skulle ha trekantsex med en da 15 år gammel gutt.

– Klok avgjørelse

Ifølge kanalen skal Leirstein ha sendt tekstmeldingene til partikollegaen i 2012. Meldingene skal ikke ha blitt sendt til gutten, men han fikk vite om det i etterkant.

– Jeg må si det var veldig ubehagelig at en voksen stortingsrepresentant hadde planlagt seksuell omgang med meg og en voksen kvinne, sier gutten til NRK.

Parlamentarisk leder i Frp, Hans Andreas Limi, støtter Leirsteins avgjørelse om å trekke seg.

– Jeg mener dette er en klok vurdering av Ulf av hensyn til hans familie og partiet. Jeg har stor forståelse for at han har tatt denne beslutningen, skriver Limi i en epost til NTB.

NTB får opplyst fra partiet at avgjørelsen om å trekke seg var Leirsteins egen, og at han ikke ble rådet til det av Limi eller andre i partiet. Sakene mot ham behandles nå av partiets organisasjonsutvalg.

Fremskrittspartiet hadde torsdag et kort møte med vedkommende som 14 år gammel fikk tilsendt pornografisk materiale fra Leirstein. Han skal ha sagt seg villig til å samarbeide med partiet for å komme til bunns i saken.

Kjente til rykter

NRK opplyser at de først ble kjent med opplysningene om 15-åringen i 2012. Opplysningene ble ikke publisert den gang, av hensyn til de unge aktørene i saken. Det har nå også kommet til ny informasjon, opplyser TV-kanalen.

Hans Andreas Limi bekrefter at partiet har kjent til rykter om saken siden 2012, men sier partiet ikke har forholdt seg til det fordi det bare var rykter.

– Det har ikke vært noe sak å forholde seg til. Det har vært rykter som har gått, og i den grad det skulle være noen troverdighet i dette, så regner jeg med at NRK hadde laget en sak på det tidligere. Men det har ikke vært en sak for oss å forholde oss til. Når det nå kommer, må organisasjonsutvalget se på dette også.

På spørsmål om partiet ikke burde sjekket opp ryktet, svarer Limi:

– Nei, dette var noe NRK tydeligvis prøvde å lage en sak ut av, etter det har ikke dette vært relevant. At det nå dukker opp, og dere hevder at sms-ene kan verifiseres, bidrar til at det er naturlig å be organisasjonsutvalget også ta med det i sin vurdering, sier han.