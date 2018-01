Den granatlignende gjenstanden som ble funnet i Henrik Ibsens gate i Oslo tirsdag formiddag, viste seg å være ufarlig.

Politiet evakuerte Henrik Ibsens gate 4 i Oslo i to timer etter funnet tirsdag formiddag.

Like etter klokken 10.30 opplyste politiet at bombegruppen var på vei for å ta seg av gjenstanden som ble funnet i forbindelse med renoveringsarbeid. To timer senere hadde bombegruppen undersøkt gjenstanden, som viste seg å være ufarlig. Sperringene ble derfor opphevet.

Den granatlignende gjenstanden ble funnet i en vegg i forbindelse med renoveringsarbeid på stedet.