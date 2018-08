Norge bør være med på frivillige ordninger i EU for å fordele flyktninger, mener Venstres Trine Skei Grande. Det skal vi ikke, svarer Siv Jensen (Frp).

– Hvis vi skal løse utfordringene på hver vår tue, vil vi ikke klare det, sa Grande under partilederdebatten i Arendal. Hun viste til at regjeringsplattformen fra Jeløya sier at Norge skal delta i europeisk samarbeid for å løse migrasjonsproblemene.

– Vi skal ikke være en del av et frivillig system, sier Jensen, som spør hvorfor Norge skal bidra til en slik plan når Norge ikke er medlem av EU og mange EU-land ikke vil bidra.

Latter fra salen

Ap-leder Jonas Gahr Støre ville vite hva Norges stemme er i disse spørsmålene på møtene norske ministre har i EU.

– Jeg vet ikke om utenlandsk etterretning har plukket det opp, sa han, til latter fra salen.

Støre ble spurt om Norge vil være med på ordninger med mottakssentre i Nord-Afrika, som er et av EUs forslag, og ble konfrontert med at han tidligere hadde avvist dette.

– Jeg sa at det var en dårlig idé at Norge skal ha mottakssentre. Skal slike ordninger fungere må de være nordiske eller europeiske, sa Støre, og la til at også FNs høykommissær for flyktninger må være til stede i slike sentre.