Det politiske presset om å trekke oljefondet ut av Saudi-Arabia øker. Flere partier krever også stans i norsk eksport av militært materiell til landet.

Oljefondet har økt sine investeringer i Saudi-Arabia med 75 prosent siden Mohammed bin Salman overtok som kronprins og de facto leder, fra 3,9 milliarder kroner i 2016 til drøyt 6,8 milliarder kroner ved inngangen til 2018.

Seniorrådgiver Ina Tin i Amnesty mener det er på høy tid med en full gjennomgang av Norges forhold til landet, inkludert oljefondets investeringer og eksporten av militært materiell.

Hun viser til Saudi-Arabias massive bombing av nabolandet Jemen, vedvarende brudd på menneskerettighetene og nå sist drapet på journalisten Jamal Khashoggi.

– Vi støtter Amnestys krav om en gjennomgang av investeringer Norge har i Saudi-Arabia via oljefondet, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB. Han vil at en slik gjennomgang spesielt må se på menneskerettigheter og om Norge risikerer å bli trukket inn i menneskerettighetsbrudd eller undertrykking.

Vil ha sanksjoner

KrF-leder Knut Arild Hareide mener også at oljefondets investeringer i Saudi-Arabia bør tas opp til ny vurdering.

– Vi mener at EU og Norge bør innføre sanksjoner overfor Saudi-Arabia, og da vil det også være aktuelt å vurdere utelukkelse fra oljefondet. Landet er et av verdens mest undertrykkende når det gjelder menneskerettigheter, det henretter journalister og dissidenter og er ansvarlig for omfattende drap på kvinner og barn i Jemen. Derfor er Amnestys krav helt på sin plass, sier Hareide til NTB.

Venstres Abid Raja mener også at Norge må vurdere å trekke oljefondet ut av Saudi-Arabia.

– Jeg tror man skal lete med lupe for å finne nordmenn som mener man kan forsvare å tjene norske pensjonspenger på investeringer i Saudi-Arabia, når man ser hva de driver med, sier Raja til NTB.

Tjener på barnedrap

– Norge må slutte å profittere på drap av uskyldige barn, sier MDGs Une Bastholm til NTB.

-Slik investeringer må forbys og Norge må slutte å eksportere militært utstyr til Saudi-Arabia og andre diktaturland som deltar i væpnede konflikter, sier hun. Det samme mener partiet Rødt.

– Vi vil forby eksport av militært materiell til diktaturer og land som fører angrepskrig, sier partileder Bjørnar Moxnes, som støtter Amnestys forslag om en gjennomgang av Norges bånd til Saudi-Arabia.

Han mener at Solberg og Søreide ofte bruker ofte retorikk om menneskerettigheter og folkeretten for å skjønnmale sin stadig mer USA-lydige sikkerhets- og utenrikspolitikk.

Militært materiell

Raja tar også til orde for full europeisk stans i all eksport av våpen og militært utstyr til Saudi-Arabia og håper Norge blir en pådriver for dette. Hareide er enig.

Lysbakken krever også stans i Norges eksport av militært materiell, uavhengig av hva andre land måtte gjøre.

– Den store økningen av salg av forsvarsmateriell til golflandene er hodeløs. Det ser ut til at autoritære regimer, som i tillegg deltar i en krig hvor alle regler blir brutt, nå er et stort satsingsområder for norsk våpenindustri. Sånn kan vi ikke ha det, sier han.

Søreide har avvist

Norge har stanset eksporten av våpen og ammunisjon til Saudi-Arabia, men utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har gjentatte ganger avvist krav om stans av eksport av annet militært utstyr. Hun får støtte fra Frp.

– Norge bør forholde seg til inngåtte kontrakter, sier Christian Tybring-Gjedde til NTB.

Han fester ingen lit til Saudi-Arabias versjon av drapet på Jamal Khashoggi, men mener oljefondets investeringer bør vurderes løpende og uavhengig av dette.

– Landet er et autoritært kongedømme basert på islamsk fundamentalisme og har i likhet med de fleste land i området ikke respekt for anerkjente menneskerettigheter, sier Tybring-Gjedde.