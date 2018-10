Ved midnatt natt til fredag utløp foreldelsesfristen for drapsforsøket mot daværende forlagsdirektør i Aschehoug William Nygaard i 1993, uten nye siktelser.

Mandag 11. oktober 1993 ble Nygaard forsøkt drept utenfor sin bolig i Oslo. Drøyt to dager før foreldelsesfristen på 25 år utløp, opplyste Kripos tirsdag at politiet har siktet flere involverte i saken. De siktede er utenlandske statsborgere som ikke oppholder seg i Norge, og det er iverksatt tiltak som innebærer at foreldelsesfristen for disse brytes.

Nå ser det ut til at det blir med disse siktelsene.

– Det er ikke kommet inn nye opplysninger som har ført til nye siktelser i saken, sier pressevakt Axel Buer i Kripos til NTB ved midnatt.

I og med at saken ikke er foreldet for dem som allerede er siktet, understreker Kripos at det fortsatt er interessert i informasjon som kan bidra til oppklaring.

Nygaard ble livstruende skadd i drapsforsøket. Det er alminnelig antatt at attentatet ble utført av en person som adlød en fatwa om å drepe alle som ga ut boken «Sataniske vers», noe Nygaards forlag gjorde.

«Sataniske vers» er en roman av den indisk-engelske forfatteren Salman Rushdie, utgitt i 1988. Romanen er beskyldt for å være blasfemisk og utløste omfattende protester fra muslimsk hold.