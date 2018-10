KrF-lederen møter nestleder Kjell Ingolf Ropstad til duell på Betlehem i Bergen.

«Land! Land! Land! Hør Herrens ord» sto det over den stengte døren. Men innenfor var et par hundre KrF-medlemmer i Bergen samlet for å høre partileder Knut Arild Hareides ord og for å motsi ham.

Møtet begynte klokken 19.00. Hareides motdebattant, nestleder Kjell Ingolf Ropstad, ankom forsamlingsstedet Betlehem en halv time før.

– Jeg tror ikke det blir lett å drive valgkamp i Bergen neste år hvis vi feller Erna, sa Ropstad til den fremmøtte pressen.

– Overrasket over Hareide

Partileder Knut Arild Hareide overrasket mange da han tydelig og klart pekte på et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartet. Hans to nestledere har begge sagt at de ikke støtter Hareides råd.

Nå reiser de tre lederne landet rundt på medlemsmøter for å diskutere det spørsmålet som engasjerer det politske Norge aller mest akkurat nå: Hvem skal KrF gå i regjering med?

Mandagens møte var det fjerde i rekken. På plass i Betlehem var også finansbyråd Dag Inge Ulstein.

– Jeg ble litt overrasket over at Hareide var så klar, men vi har hatt en lang og grundig prosess der vi har prøvd å finne ut hva KrFs politikk og grunnlag skal være, sa byråd Dag Inge Ulstein til BT i debatten før møtet.

Han er kjent som en av dem som støtter Hareides valg, mens fylkespolitiker Beate Husa har vært klokkeklar på at hun ønsker at partiet skal gå inn i dagens regjering, med Høyre, Frp og Venstre.

– Å gå til dagens regjering er å gå til noe der vi vet hva vi får, og vi har et godt samarbeid mellom partiene. Erna har stått med favnen klar til oss i fem år, mens Ap har angrepet oss og kalt oss likestillingsfiendtlig, sa Husa i debatten.

Ulstein fremhevet i stedet den politiske avstanden mellom KrF og Frp