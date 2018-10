KrF-leder Knut Arild Hareide innrømmer at debatten i Hordaland KrF ikke gikk hans vei. - Et klart flertall av innleggene støttet nok Kjell Ingolf sitt syn, og ikke mitt, sier han.

Hareide møtte nestleder Kjell Ingolf Ropstad til duell på Betlehem i Bergen mandag kveld.

«Land! Land! Land! Hør Herrens ord» sto det over den stengte døren. Men innenfor var rundt 400 KrF-medlemmer i Bergen samlet for å høre partileder Knut Arild Hareides ord - og noen for å motsi ham.

Da møtet var over etter to og en halv time, var alle BT snakket med enige om at et stort flertall av innleggene støttet Ropstads syn om at KrF bør gå i regjeringsforhandlinger med Erna Solbergs regjering.

Hareide «tapte» debatten

To uoffisielle tellinger viste at henholdvis 25 eller 26 av innleggene var i retning høyresiden, mellom 3 og 5 i retning venstresiden, og noen få var vanskelig å plassere. Også Hareide innrømmer at han tapte debatten.

– Det var nok et klart flertall av innleggene som støttet Kjell Ingolf sitt syn, og ikke mitt. Men jeg tror nok at salen var litt mer delt. Dessuten tror jeg det blir mer balansert når distriktslagene kommer mer inn i bildet, sa Hareide.

Han viser til at begeistringen for å samarbeide med Senterpartiet nok er større i områdene som er preget av landbruk. Selv om det var Hordaland KrF som arrangerte møtet i Bergen, gjorde nok tidspunktet at det var flest bergensere tilstede.

Paul S. Amundsen

Forventer å tape i hjemfylket

Likevel forventer Hareide at hans syn vil tape avstemningen i Hordaland KrF.

– Jeg har ikke regnet med å få flertall for mitt syn her, men jeg tror at et ganske stort mindretall vil støtte det. Det håper jeg vil gjenspeile seg i delegasjonen som Hordaland sender, sier Hareide.

BT snakket med en rekke lokale KrF-ere som roste Ropstads innlegg. Ikke minst poenget om at en regjering med Høyre, Frp, Venstre og KrF ville bli en flertallsregjering.

– Heller sitte rundt samme bord med Frp, enn å ha SV utenfor rommet som kan lage trøbbel, formulerte bystyrerepresentant Trygve Birkeland det.

Alle var fulle av lovord over stemningen i salen og kvaliteten på innleggene, som ble beskrevet som respektfulle og ærlige.

– Jeg opplevde en stor støtte, og det gir meg motivasjon og stort håp foran fylkesårsmøtene og landsmøtet, sa Ropstad.

– Jeg har vært medlem av Hordaland KrF siden 1991. Jeg har aldri opplevd et bedre møte, sa Hareide.

– Frps dobbeltkommunikasjon

Hareide og Ropstad møttes i debatt på bt.no før møtet ble lukket. Partilederen fremhevet nok en gang at drømmeløsningen hans ville vært en regjering med Høyre og sentrum. Men når det ikke gikk, så var den politiske avstanden til Frp avgjørende for ham.

– Men jeg har aldri sagt at Frp har et dårligere menneskesyn enn andre. Men på viktige områder skiller de seg fra oss, sa Hareide.

Han refset Frp for å drive dobbeltkommunikasjon, der partiet ofte sier noe helt annet utad enn regjeringens politikk går ut på.

Ropstad pekte på at KrF ville kunne vippe en borgerlig regjering i sin retning.

– Jeg vet at Erna Solberg personlig er enig med KrF i mange spørsmål. Dersom vi går inn i regjeringen vil vi bidra til å vippe flertallet i mange viktige saker, sa han.

Paul S. Amundsen

Hareide refset Solberg

På spørsmål fra BT kommenterte Hareide statsminister Erna Solbergs utspill om at han vil samarbeide med de mest rabiate kritikerne av KrFs politikk.

– Jeg synes ikke man skal bruke ord som «rabiat». Det er et altfor sterkt uttrykk i norsk politisk debatt. KrF har samarbeidet med Ap i mange saker, og vi vet at det er en stor moderat fløy også der, som i Høyre, sa Hareide.

– Solberg pekte spesielt på Aps kvinnebevegelse?

– Det er ikke lett å skille Høyres kvinnebevegelse fra Aps kvinnebevegelse i disse spørsmålene, svarte Hareide kontant.

– Hva er din kommentar til at statsministeren og Høyre nå trapper opp retorikken mot deg?

– Vi har lagt merke til at Høyre er det partiet som sterkest har prøvd å påvirke den interne prosessen i KrF. Vi har bedt partiene om ikke å gjøre det, men jeg skjønner jo at det står mye på spill her. Men Høyre har ingenting å vinne på å være ufine, sa Hareide før han gikk inn i salen.

Høyres 2. nestleder Bent Høie svarer dette på kritikken fra Hareide:

«Høyre har stor respekt for at dette er en intern prosess i hele KrF, men når argumentene som brukes handler om vår politikk og hva som er dagens Høyre- da kan vi ikke sitte stille å se på. Da må Knut Arild akseptere at vi svarer» skriver Høie i en sms.

Paul S. Amundsen

Avviste kupp-påstand

Partileder Knut Arild Hareide overrasket mange da han på landsstyremøte i slutten av september tydelig og klart pekte på et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartet. Hans to nestledere Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad har begge sagt at de ikke støtter Hareides råd.

Nå reiser de tre lederne landet rundt på medlemsmøter for å diskutere det spørsmålet som engasjerer det politske Norge aller mest akkurat nå: Hvem skal KrF gå i regjering med?

Mandagens møte var det fjerde i rekken. Tidligere har det vært dueller i Vennesla, Stavanger og Trondheim.

På plass i Bergen fikk nestleder Kjell Ingolf Ropstad spørsmål om han støttet kritikken som stortingskollega Hans Fredrik Grøvan kom med i dagens Fædrelandsvennen. Der beskyldte han Hareide for å ha kuppet prosessen.

– Jeg avviser tanken om et kupp, sa Ropstad.

– Deler du noe av kritikken?

– Nei, men jeg skjønner at noen gjerne skulle sett at retningsvedtaket ble drøftet bedre internt.

Ropstad kjører en ellers lite konfliktorientert linje. På spørsmål om han kan tenke seg å sitte i en venstreorienter Hareide-Støre-regjering svarer han:

– Jeg har ingen prinsipielle motforestillinger mot det.

Kritisk til regelverket

Ropstad ble også utfordret på dagens nyhet om at nettsiden Resett forsøker å påvirke prosessen i KrF gjennom å oppfordre leserne til å melde seg inn. Tidligere har det også blitt kjent at nye medlemmer påvirket delegatvalget i Sandnes KrF til Hareides fordel.

– Jeg tar sterk avstand fra det jeg hører om Resett, sa Ropstad, som er kritisk til at medlemmene kan delta i delegatvalget i lokallagene fra dag én.

– Vi burde hatt andre regler. Jeg trodde før prosessen begynte at det fungerte på en annen måte.