Amerikanske soldater på norsk jord er viktigere enn før, sier statsminister Erna Solberg (H) som tirsdag besøkte US Marine Corps som er utplassert på Værnes.

Samme dag som Russland innleder den største militærøvelsen siden den kalde krigen, og på datoen 17 år etter at terroristenes kaprede passasjerfly traff tvillingtårnene i New York, besøkte Solberg de amerikanske soldatene som øver og trener i Norge.

– Det er en spesiell dag i dag. Den eneste gangen NATOs artikkel 5 er blitt tatt i bruk, var jo etter 11. september, sier Solberg til NTB.

Troverdighet

Det norske medlemskapet i NATO er en viktig del av Norges sikkerhet, og amerikanske soldater på norsk jord er derfor av stor betydning i en tid med økende spenning, poengterer Solberg.

– Det er viktig at amerikanerne viser med handling den klare og tydelige forpliktelsen de har. Amerikanske soldater som øver i Norge, som er trent for norske forhold, og som sørger for at vi har forhåndslagring i Norge, bidrar også til at vi har en troverdig støtte fra NATO om den dagen skulle komme at vi trenger det, sier hun.

Krevende demonstrasjon

NATO har fordømt den russiske storøvelsen som foregår i august og september, og hevder det er en øvelse på storkonflikt.

– Det er en veldig stor øvelse og en demonstrasjon av makt og styrke. Det gjør situasjonen mer krevende, sier Solberg til NTB.

Hun legger til at russerne har vist at de har mer mobile styrker og er bedre rustet enn for noen år tilbake. Norges svar er blant annet storkjøp av ubåter og kampfly.

– I tillegg har vi sett de russiske handlingene, særlig i Ukraina, og en doktrine om at russere alle steder er Russlands ansvar. Dette har bidratt til opptrapping, økt trening, modernisering og et mer fremskutt samarbeid fra NATOs side, sier Solberg.

Øker antallet

Regjeringen besluttet før sommeren å utvide amerikanernes tilstedeværelse i Norge. Rotasjonsordningen med 300 soldater på Værnes forlenges i fem år. Samtidig åpnes det for 400 soldater i rotasjon på Setermoen i Indre Troms.

De første US Marines kom til Værnes i 2017. Soldatene er her for å trene i krevende norsk terreng og vinterklima, og byttes ut to ganger i året.

Ifølge Solberg fører rotasjonen av US Marines også til at andre NATO-land viser økt interesse for å trene i Norge.

Russernes rett

Den amerikanske ambassadøren til Norge, Kenneth Braithwaite, er imidlertid ikke bekymret for russernes storøvelse:

– For det første ser jeg det ikke som noe tilsvar på den kommende NATO-øvelsen Trident Juncture i Norge. Dette er en øvelse de mener de trenger for å trene sammen. USA opplever ikke det som noen trussel, akkurat som vi håper at de ikke opplever Trident Juncture som noen trussel, sier Braithwaite til NTB.

Han ser på Russland som en nasjon som er ute etter å beskytte sine egen interesser.

Samtidig understreker han at de amerikanske soldatenes tilstedeværelse i Norge må forstås som en forsikring om at USA ser på seg selv som en partner.

– Vi er partnere, ikke bare i NATO-sammenheng, men også mellom våre to nasjoner. Dette styrker forholdet mellom oss fordi vi kan dele erfaringer og lære av hverandre, sier han.

Varsler 830 millioner

Under besøket på Værnes kunne Solberg også røpe en nyhet fra det kommende statsbudsjettet. Regjeringen setter av 9 millioner kroner neste år og planlegger å bruke totalt rundt 830 millioner kroner frem til 2021 på å flytte Luftforsvarets skolesenter fra Kjevik til Værnes og andre godkjente og planlagte prosjekter i Værnesområdet.

– En slik omlegging skjer jo ikke uten at det blir noen politiske uroligheter. Men vi mener flyttingen er viktig også for å styrke samarbeidet og treningen med kampflybasen for F-35 på Ørlandet, sier Solberg.