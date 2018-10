21-åring forårsaket dødsulykke på E18 – dømt til 16 års fengsel

AKTORS PÅSTAND: Konstituert statsadvokat Vibeke Gjøslien Martins la ned påstand om at tiltalte burde dømmes til 16 års ubetinget fengsel for ett forsettlig bildrap og fire drapsforsøk etter at 21-åringen i rus kjørte inn i en familiebil på E18 natt til 1. nyttårsdag. FOTO: Scanpix/ Per Annar Holm