Ti personer har mistet livet og 230 har blitt skadd i ATV-ulykker i Norge siden 2014. Kjøretøyet bør forbys på offentlige veier, mener ekspert.

Tallene er hentet fra Vegvesenets ulykkesregister (STRAKS) og dekker perioden fra 2014 til 2017, skriver Adresseavisen. 45 av dem som har blitt skadd, har blitt hardt skadd.

– Dårlig beskyttet

– Ulykker med ATV blir ofte alvorlige fordi man er så dårlig beskyttet. Dessuten handler det om uerfarne trafikanter. Mange av dem var i alderen 15 til 17 år, sier seksjonssjef Torodd Østerås i Statens vegvesen.

Mange av ATV-ulykkene skjer i forbindelse med utforkjøring og velt der sjåføren havner i klem under kjøretøyet, ifølge Østerås.

Velterisiko

Bård Toldnes ved trafikklærerutdanningen ved Nord Universitet mener kjøretøyet er farlig i trafikken.

– Den bør forbys på offentlige veier. Den er konstruert for bruk på terreng og er dermed smal og har et høyt tyngdepunkt. Men i trafikken kan de egenskapene øke faren for velt, forklarer Toldnes.