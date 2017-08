Arbeiderne som oppgraderte brygga på landstedet til Ap-leder Jonas Gahr Støre i 2011, gjorde jobben uten at skatt og moms ble betalt.

Støre selv opplyser til Finansavisen at det var hans vaktmester på hytta i Kilsund i Arendal, Olaf Halvorsen, som var hans avtalepartner, og at alt mellom dem ble gjort opp med faktura og moms inkludert.

– Jeg har betalt for et avtalt oppdrag til avtalt pris, med faktura og moms til Olaf Halvorsen, opplyser Støre i en epost som Aps sekretariatsleder på Stortinget, Hans Kristian Amundsen, har videresendt til Finansavisen.

– Hvordan han organiserte arbeidet var hans ansvar, sier Ap-lederen.

Ifølge Finansavisen utførte ikke Halvorsen jobben alene. Vaktmesteren benyttet to arbeidere og alt ble gjort opp som gjenytelser og vennetjenester, uten skatt og moms.

Støre sier han ikke fikk informasjon om at det handlet om gjenytelser uten skatt og moms, og sier han ikke hadde grunn til å anta at det var behov for ytterligere oppfølging fra hans side.

Halvorsen sier han ikke var klar over at bytte av profesjonelle tjenester er skatte- og momspliktig.