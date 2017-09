KrF-lederen vil likevel ikke stille krav for å støtte en ny Høyre- og Frp-regjering.

KrF-leder Knut Arild Hareide måtte svare på mange spørsmål om sitt forhold til Frp etter fredagens partilederdebatt.

Hareide gjentok under debatten budskapet han har kommet med denne uken: Dersom det blir borgerlig flertall, ønsker partiet en mindretallsregjering med Høyre, KrF og Venstre. Dersom Høyre velger Frp med i regjering, blir ikke KrF med på noe vis.

– Da går vi i opposisjon. Men så har jeg sagt at det ikke er naturlig å felle en regjering med Erna Solberg som statsminister med en gang. Men vi vil ikke inngå noen samarbeidsavtale, og vi blir ikke et støtteparti. Da må regjeringen søke støtte fra sak til sak, sa Hareide.

– Forholder oss til statsrådene

Da BT etter debatten konfronterer han med meningsmålingen som viser at et klart flertall blant KrFs velgere ikke ønsker at Sylvi Listhaug skal fortsette som integrerings- og innvandringsminister, sier Hareide:

– Men da er det klokt av de velgerne å stemme på KrF. For vi går jo til valg på at Sylvi Listhaug skal ut av regjering, og vi skal inn i stedet for,

– Betyr det at dere vil stille krav om Listhaug skal ut for å støtte en fortsatt Solberg-regjering?

– Vi har sagt at det ikke er naturlig å felle en regjering ledet av Erna Solberg dersom det blir situasjonen etter valget.

– Gjelder det uansett hvem hun har med seg som statsråder?

– Da forholder vi oss til den regjeringen som er. Men det er ikke slik at vi freder den for alltid. Jeg synes overskriften «Freder Erna, men ikke hele tiden» passer bra for å forklare vår holdning, sier Hareide.

– Naturlig å snakke med Erna

Han fikk også flere spørsmål om nøyaktig hva det betyr at KrF skal i opposisjon dersom det blir en ny Høyre- og Frp-regjering.

– Det betyr at vi ikke vil inngå noen avtale eller bli et støtteparti for en slik regjering, sier Hareide.

– Men vil dere ha samtale med regjeringen om overordnede punkter, eller stille noen krav for å gi den støtte i Stortinget?

– Det er naturlig at Erna kaller inn til samtaler i så fall, og da vil vi selvsagt møte. Men da vil vi legge frem vårt sterke ønske om å danne en regjering sammen med Høyre og Venstre, men uten Frp. Så blir det opp til Erna å velge.