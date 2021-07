Politiet frigir bilder av de to omkomne jentene etter lynnedslaget i Hareid

Bildene av de to søstrene Benedicte (18) og Victoria Myrset (12) som omkom etter lynnedslaget i Hareid søndag, ble i dag frigitt.

De to søstrene Victoria (12, t.v.) og Benedicte Myrset (18, t.h.) omkom etter å ha blitt truffet av lyn søndag. Foto: Privat

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

De to var del av et turfølge på tre søstre som ble truffet av et lynnedslag på fjellet Melshorn i Møre og Romsdal på søndag.

To av søstrene var døde da redningsmannskapene fant dem.

Den tredje ble hardt skadet og ble innlagt på Haukeland universitetssykehus.

I dag kom meldingen om at den tredje søsteren er blitt utskrevet fra sykehus.

De tre søstrene var bosatt i Holmenkollen vest i Oslo, og var på ferie i Hareid da ulykken skjedde.

I perioden 2000 til 2017 ble fire personer drept av lynet her i landet, ifølge forskning.no.

Benedicte Myrset på 18 år omkom etter lynnedslaget søndag. Foto: Privat

Aktive i lokalmiljøet

I går åpnet Ris kirke dørene for sørgende.

Da Aftenposten var utenfor kirken 18-tiden, var det flere ungdommer og familier som ankom. Ungdommene samlet seg først utenfor kirken. De sto tett sammen og var tydelig preget av ulykken.

Soknepresten i Ris kirke, Jan-Erik Heffermehl, kunne fortelle at representanter fra menigheten, skolene og bydelen, samt helsesykepleier var til stede i kirken og tilgjengelige for samtaler.

– Dette var to jenter som jeg har forstått var veldig aktive på veldig mange måter, både i idrettsmiljøet og andre steder. Så det er klart at dette har store forgreninger. Det var mange som kjente dem, sier Heffermehl.

Han forteller at ulykken er tøff for lokalsamfunnet.

– Det er på mange måter uforståelig og uforklarlig. Nå må vi løfte hverandre her i nærmiljøet. Nå vil det være åpent utover kvelden her, så folk kan komme og gå som de selv vil, sier han.

Alle de tre søstrene har tidligere vært svært aktive i idrettslaget Heming.

I en uttalelse skriver Heming IL at det er med sorg de har mottatt melding om den tragiske ulykken, og at deres tanker og medfølelse går til de etterlatte.

Victoria Myrset på 12 år omkom etter lynnedslaget søndag. Foto: Privat

– En dyp tragedie

Rektor Bente Strande ved Svendstuen skole kjenner jentenes familie godt og sier at alle tre jentene har vært elever ved skolen. Den yngste hadde akkurat avsluttet syvende klasse.

– Vi er i dyp sorg, sier Strande til Aftenposten.

Rektoren på Ullern Videregående, Torill Røeggen, bekrefter at den eldste søsteren gikk på skolen deres.

– Det er en fryktelig trist dag, sier Røeggen til Aftenposten.

Rektoren kunne fortelle at de i dag, tirsdag, åpnet skolen slik at elever kan møtes for å være sammen med helsesykepleier til stede.

Røeggen forteller at de vil ha den ordentlige minnemarkeringen når skolen åpner igjen.

Publisert Publisert: 6. juli 2021 16:10