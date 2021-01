Redningsarbeidet i Gjerdrum fortsetter for fullt

Mandag fant de en hund i et hulrom i skredområdet på Ask i Gjerdrum kommune. Det gir innsatslederen et nytt håp.

Redningsarbeiderne mener fortsatt det er mulig å finne de tre savnede i live, og letingen fortsetter for fullt utover tirsdagen.

– Det har foregått et søk ut i rasområdet hele natten. Det har vært et betydelig antall mannskaper og hunder som har søkt gjennom deler av området, forteller politiets innsatsleder, Roy Alkvist, i en pressebrifing kl. 09 tirsdag.

Mandag ble det funnet en hund i live i skredmassene.

– Det gir oss et nytt håp.

Politiets innsatsleder Roy Alkvist under presseorientering tirsdag morgen i forbindelse med jordraset i Ask i Gjerdrum. Foto: Terje Pedersen/NTB

Blant annet skal det flere hundeekvipasjer inn på skredområdet utover morgenkvisten. De konsentrerer seg blant annet om en seksmannsbolig.

– Mannskapet er i ferd med å gruppere ut nå, sier Alkvist.

Tok seg inn i hus som står på hodet

Det ble ikke gjort noen nye funn natt til tirsdag.

– Jobben har pågått i hele natt. Det er jobbet etter den planen som ble lagt i går. Det er et hus, som står på hodet, som de har tatt seg gjennom grunnmuren og fått hull på det og jobber seg videre inn i huset, sa operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til VG tirsdag morgen.

Letemannskapene gravde seg mandag kveld videre nedover i de sammen­raste bygningene, der de stadig har funnet nye luftlommer.

Redningsarbeidet og søk etter overlevende fortsetter etter at et jord- og leirskred gikk i Gjerdrum onsdag 30. desember. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Fant hund i hulrom

En hund ble mandag kveld reddet ut av skredmassene. Hunden hoppet frem da den ble gravd ut av et hulrom i husrester.

Funnet av hunden viser at det finnes hulrom i bygningsmassene, der det også er mulig å overleve for mennesker, sier medisinsk ansvarlig, Halvard Stave.

– Hvis vi finner et stort nok rom som det er et menneske i, der det er varme, tilgang på isolasjon og tilgang på vann, så kan vi finne noen i live. Og det er derfor dette fortsatt er en redningsaksjon, sa Stave mandag kveld.

Han sa tidligere mandag at en som er fanget under en sammenrast bygning «kan overleve veldig lenge» under de rette forutsetningene.

Tre fortsatt savnet

Alle de syv som er funnet omkommet, er identifisert:

Irene Ruud Gundersen (født 1951)

Charlot Grymyr Jansen (født 1989)

Bjørn-Ivar Grymyr Hansen (født 1980)

Alma Grymyr Jansen (født 2018)

Eirik Grønolen (født 1989)

Lisbeth Neraas (født 1966)

Marius Brustad (1991)

De tre som fortsatt er savnet, er:

Ann-Mari Olsen-Næristorp (50)

Victoria Emilie Næristorp-Sørengen (13)

Rasa Lasinskiene (49)