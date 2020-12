Flere hus tatt av jordskred i Gjerdrum

– Det er en dramatisk og uoversiktelig situasjon. Vi jobber på spreng, sier Gjerdrum-ordfører Anders Østensen (Ap). Ahus er i katastrofeberedskap.

Det har gått et større jordskred i Gjerdrum. Foto: Hans O. Torgersen

Hans O. Torgeren

Robert Veiåker Johansen

Wasim Riaz

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Telefonen hans ringte litt over 04.00 i natt. Ordfører Anders Østensen i Gjerdrum skjønte umiddelbart at det var alvor. Han dro til kommunehuset og satte krisestab.

Jordskredet i Gjerdrum berører svært mange.

– Situasjonen er dramatisk og uoversiktlig. Vi jobber på spreng for å skape tryggere omgivelser for de evakuerte. Først blir de registrert på kommunehuset, men her er ikke noe sted å være, og deretter sendt til Olavsgård hotell, sier ordføreren til Aftenposten.

– Hvor mange har dere evakuert?

– 200 pluss.

Ordføreren har ikke vært ved rasområdet selv. Han sier at mange hus er involvert i skredet, og at boligfeltene der er 10–15 år gammelt.

– Folk er redde, i sjokk, skadet og har mistet hjemmene sine, sier Anders Østensen.

Foto: Hans O. Torgersen

Operasjonsleder Kjell Ringseth i Øst politidistrikt opplyser at flere personer er hentet ut med helikopter og fraktet til sykehus.

– Raset har gått i et boligområde, og det er på det rene at hus er tatt av raset. Alle nødetatene er på stedet, og vi jobber med å få oversikt og evakuere beboere, sier Ringseth til NTB.

Politiet i Øst fikk melding om skredet i Ask i Gjerdrum kommune i Viken klokken 03.59.

I 06.20-tiden opplyser Ringseth om det flere boliger er tatt av raset og at evakuering fra området er iverksatt.

– Vi har ikke full oversikt. Det er et stort skred, og vi utelukke ikke at noen blir meldt savnet, sier han.

Ahus i katastrofeberedskap

Pressevakt Anders Bayer ved Oslo universitetssykehus sier ved 07.20-tiden at de til nå har fått én pasient. Han vil ikke oppgi skadeomfanget på personen.

Det er nå nærmere 50 ambulanser til stede ved rasstedet.

– Vi har kalt inn ekstramannskaper med tanke på situasjonen som har oppstått. Det er god kapasitet for å ta imot pasienter hos oss, sier Bayer.

Geir Lindhjem, pressesjef på Ahus, sier at sykehuset er i fullt katastrofeberedskap. Sykehuset hadde ved 07.30-tiden ikke fått inn noen pasienter.

– Vi har kalt inn nødvendige mannskaper for å ta imot pasienter som kommer, sier Lindhjem.

Ved 07.45-tiden sier operasjonsleder Ringseth at flere personer er fraktet til sykehus. Han vet ikke skadeomfanget på personene.

Ringseth tror at politiet vil få bedre oversikt over omfanget av raset når det blir lyst.

Det er masse redningsmannskap på plass. Foto: Hans O. Torgersen

Store styrker utkalt

– Det er store styrker i området nå, med både frivillige ressurser og politiet. Både Sea King redningshelikopter og politihelikopteret er i luften for å få oversikt over omfanget, sier Ringseth.

Både Heimevernet og Sivilforsvaret er også utkalt til området. Også geologer fra NVE er på vei til stedet.

– Det har gått flere ras etter vi kom til stedet. NVE vil vurdere om det er trygt å ta seg inn til rasstedet, sier Ringseth.

Raset har gått over et stort område, og fylkesvei 120 Holt – Ask/Gjerdrum er helt stengt på grunn av raset, ifølge Vegtrafikksentralen.

Ifølge strømselskapet Elvia er 629 husstander i området uten strøm.

Det er satt opp veisperringer etter at det har gått et større jord- og leirskred i Ask på Gjerdrum. Foto: Terje Bendiksby/NTB

Over 150 evakuerte

De evakuerte beboerne ble i morgentimene fraktet ut av området til Ask sentrum og videre til hoteller med buss.

Politiet opplyser ved 07.45-tiden at de har rekvirert flere busser for å evakuere folk fra området. Ifølge Gjerdrum-ordfører Anders Østensen skal det være over 150 evakuerte.

Også et sykehjem er evakuert.

– Geologer fra NVE er nå på stedet og vurderer om det er trygt å ta seg inn i området, sier operasjonsleder Kjell Ringseth.