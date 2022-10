Riksadvokaten vil etterforske Jan Helge Andersen videre

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud bekrefter at Jan Helge Andersen vil bli videre etterforsket etter frifinnelsen av Viggo Kristiansen.

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud ønsker å etterforske Jan Helge Andersen videre etter at det fredag ble klart at han innstiller på frifinnelse av Viggo Kristiansen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

– I Andersens tilfelle etterforsker vi saken videre med sikte på ytterligere avklaring av Andersens rolle, sa Maurud på fredagens pressekonferanse.

– Jeg kan ikke si noe mer om Andersens situasjon, sa Maurud, som bekrefter at etterforskningen vil intensiveres i Andersen tilfelle når lagmannsretten har avsagt dom i gjenåpningssaken mot Kristiansen.

Jan Helge Andersen ble i 2002 dømt i lagmannsretten til 19 års fengsel for medvirkning til voldtekt av Lena Sløgedal Paulsen (10) og for drap på hennes venninne Stine Sofie Sørstrønen (8) i Baneheia i Kristiansand i mai 2000. Han ble imidlertid frikjent for å ha voldtatt og drept Sløgedal Paulsen. Andersen pekte på kameraten Viggo Kristiansen som hovedmann og initiativtaker til drapene. Andersen ble prøveløslatt i 2016 etter å ha sonet 16 år i fengsel.

Viggo Kristiansen har hele tiden nektet for å ha hatt noe med saken å gjøre, men ble dømt til 21 års forvaring. Fredag ble det klart at Riksadvokaten mener Kristiansen bør frifinnes.

Baneheia-saken har blitt etterforsket på nytt etter at saken til Viggo Kristiansen i fjor ble gjenopptatt. Nye prøvemetoder av DNA-funn fra etterforskningen for 22 år siden har avdekket arvemateriale fra Jan Helge Andersen på begge ofrene, også Lena Sløgedal Paulsen.

Det skal ikke ha blitt funnet DNA-spor fra Viggo Kristiansen i forbindelse med den nye etterforskningen.