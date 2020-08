To festdeltakere ute av intensiven etter bunkerfest

To personer er ute av intensiven etter kullosforgiftning fra bunkerfesten natt til søndag. Tre personer ligger fortsatt til overvåking, sier sykehuset til NTB.

Inngangen til bunkeren hvor flere personer natt til søndag ble kullosforgiftet og måtte sendes på sykehus. Foto: JIl Yngland / NTB scanpix

– To av de fem som har ligget til observasjon, har kommet seg såpass at de ikke lenger har behov for overvåking. Vi regner med at flesteparten av de 27 som ble innlagt ved sykehuset, vil bli skrevet ut i løpet av dagen, sier overlege Fridtjof Heyerdahl ved Oslo universitetssykehus til NTB.

Av personvernhensyn kan overlegen ikke gå mer i detalj om tilstanden til de øvrige tre pasientene på intensivavdelingen, men bekrefter at alle er utenfor livsfare.

Kullosforgiftet av aggregat

Natt til søndag rykket alle nødetater i Oslo ut etter at det ble oppdaget en større ulovlig fest i en bunker på St. Hanshaugen i Oslo. To aggregat for strømtilførsel til musikk og lys i det underjordiske anlegget førte til lavt oksygennivå kombinert med et høyt innhold av CO i luften.

I alt 27 av festdeltakerne ble kjørt til sykehus med mistanke om kullosforgiftning. Flere av dem var bevisstløse og måtte bæres ut under evakueringen ut av bunkersen, og nødetatene måtte sette i gang livreddende førstehjelp.

– Opprette anmeldelse

Politiet opplyser at de tror at nær 200 personer kan ha vært innom festen i løpet av natten.

De har ifølge politiet tatt seg ulovlig inn i bunkersen, som har vært avlåst og stengt, i forbindelse med en bursdagsfeiring.

– Det er opprettet en anmeldelse, og det blir opp til etterforskerne å gjennomføre avhør og ytterligere undersøkelser. Det er arrangøren som står ansvarlig for dette, sier operasjonsleder Cathrine Sylju i Oslo politidistrikt til NTB.