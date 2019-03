Da VGs politiske redaktør Hanne Skartveit ble sendt til «Debatten» i NRK i forbindelse med Giske-saken, ble hun ikke orientert om nye, viktige opplysninger redaktør Gard Steiro visste om.

Etter at VG publiserte saken om Sofie og Trond Giske på Vulkan Bar, snakket Steiro med kvinnen i nesten 17 minutter, skriver TV 2.

Da fortalte kvinnen at hun aldri sa «det ble litt mye» i den konteksten sitatet ble gjengitt i. Hun viste også til en SMS hun hadde sendt til VG-journalist Lars Joakim Skarvøy, der hun poengterer at hun ble feilsitert, at hun ikke ble hørt og at hun følte seg presset av VG.

Fem dager senere fikk Skartveit oppgaven med å forsvare avisen i debattprogrammet til NRK. Hun var på ferie den uken videoen ble publisert. Til tross for behovet for en orientering, ble hun aldri informert om verken SMSen eller innholdet i telefonsamtalen.

I debatten gjentok Skartveit flere ganger at VG siterte kvinnen presist.

– Dette førte til at jeg sa noe som var feil på TV. Det er jeg lei meg for, sier Skartveit.

Steiro erkjenner at Skartveit fikk en «umulig oppgave».

– Hanne har fått kritikk for sin opptreden. Det er hun helt uskyldig i. Hun hadde ikke informasjonen, og hun sa det hun mente var riktig. Jeg er veldig lei meg for kritikken hun har fått. Den er dypt urettferdig, sier redaktøren.