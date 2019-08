Muhammad Iqbal sier at det ble løsnet to skudd mot ham under angrepet i moskeen, men gjerningsmannen traff ikke fordi Muhammad Rafiq tok tak i gjerningspersonen.

Hjertepasienten Muhammad Iqbal (76) og pensjonisten Muhammad Rafiq (65) trodde at deres siste time var kommet da de hørte skudd ved inngangen til Al-Noor Islamic Centre i Bærum lørdag i forrige uke.

Mennene var nettopp ferdig med bønnen og skulle lese i Koranen i påvente av neste bønn.

– Vi forsto at et angrep var på gang, men visste ikke hva vi skulle gjøre. Så stilte vi oss langs veggen. Plutselig så vi en mann i uniform med flere våpen komme inn. Han så meg og løsnet to skudd mot meg. Jeg sto maks to meter fra ham, sier Muhammad Iqbal til Aftenposten.

– Jeg tok et hardt grep rundt overarmene hans, men han hadde en pistol i hendene som han skjøt med to ganger. Heldigvis bommet han, sier Muhammad Rafiq.

Det faste grepet skal ha reddet livet til Iqbal.

Afshin Ismaeli

– Mistet minst tre våpen på gulvet

Fredag kveld besøkte Aftenposten Rafiq, som bor sammen med sin sønn i Bærum. Også Iqbal var på besøk hos ham. De to heltene fra Bærum-moskeen forteller i et eksklusivt intervju med Aftenposten om de dramatiske minuttene i Bærum sist lørdag.

– Jeg fikk uante krefter og hoppet på mannen. Jeg tok et hardt grep rundt ham og klarte å felle ham. Han hadde minst tre våpen, som han mistet på gulvet. Han prøvde å få tak i våpnene og kjempet hardt for å komme seg løs. Jeg visste at jeg ville dø hvis jeg slapp ham. Derfor holdt jeg ham så hardt som jeg kunne, sier Rafiq.

Afshin Ismaeli

Slo ham med rifle

I basketaket som oppsto, fikk Rafiq en finger i sitt venstre øye.

– Han rettet et kraftig knyttneveslag mot nesen min, men jeg klarte å stoppe slaget. Da måtte jeg også slå tilbake. Jeg hadde ikke noe valg, sier Rafiq.

Det var tre personer i moskeen da angrepet skjedde. En yngre mann med afghansk bakgrunn løp ut med en gang for å ringe politiet. Dermed ble de to eldste mennene, som begge har pakistansk bakgrunn, igjen i moskeen.

Iqbal er 76 år gammel og har flere sykdommer. Han har blant annet hatt slag og hjerteinfarkt og kunne derfor ikke bidra med så mye i kampen mellom Rafiq og angriperen.

– Han hadde en rifle hengende rundt seg som jeg tok fra ham da han lå nede. Jeg slo ham et par ganger med riflen, men jeg var ikke i stand til særlig mer, sier Iqbal.

Iqbal og Rafiq beskriver at hadde på seg en skuddsikker vest og kraftige støvler.

– Det er ikke noe tvil om at han var klar for kamp, sier Rafiq.

Afshin Ismaeli

Bandt med tøystykke

Ingen av de eldre herrene snakker norsk. Iqbal hadde heller ikke telefonen på seg. Den lå i jakkelommen et annet sted i lokalene. Da løp han ut på gaten for å stoppe tilfeldige bilister, men ingen ville stoppe.

Dermed var Rafiq alene i moskeen med gjerningspersonen.

– Han var veldig sterk og var veltrent. Tre ganger var han i ferd med å komme ut av grepet mitt, men av en eller annen grunn klarte jeg å holde ham nede. Jeg fikk uante krefter takket være Gud, sier den fromme mannen.

Det skal ha tatt over 20 minutter fra skuddene ble løsnet til politiet kom.

– Det var fryktelig lenge. Jeg lurte hele tiden på når det kom hjelp, sier Rafiq.

Etter hvert kom styremedlem Irfan Mushtaq til moskeen. De klarte til slutt å binde angriperen med et tøystykket og kunne servere gjerningsmannen på sølvfat til politiet.

– Akkurat da vi hadde bundet ham, kom politiet. Vi ble veldig lettet.

I mellomtiden hadde Iqbal ringt sønnen sin, som hadde etablert kontakt med moskéstyret.

Har drevet med pakistansk bryting

Iqbal har bodd i Norge siden 1968, mens Rafiq flyttet til sønnen i Bærum i 2017.

Rafiq har tjenestegjort i det pakistanske luftforsvaret og drevet med flere idretter.

– Jeg har blant annet spilt kabaddi som er en populær idrett på landsbygden i Pakistan. Det er en slags bryting. Jeg tror at det kom til nytte her, smiler Rafiq.

Afshin Ismaeli

Får pilegrimsreise i gave

En aksjon på Facebook har samlet inn nesten 130.000 kroner for å sende de tre mennene til pilegrimsreise til Mekka neste år.

– Dette er et tegn på takknemlighet fra storsamfunnet. Vi vil også takke alle for at de har stått sammen med oss i en vanskelig situasjon. Vi er glad for støtten vi har fått. Vi er også i sorg for den 17 år gamle jenten som er blitt drept, sier Rafiq.

– Er dere redde i dag?

– Det er helt klart jeg var redd. Det kunne ha gått verre. Vi så døden i øynene og trodde at vår siste time var kommet. På den annen side skal vi ikke være redde nå, for da har de som ville skremme, oppnådd sitt mål. Jeg tror og håper at vi etter hvert kan ta tilbake hverdagen, men det er for tidlig å si noe om det, svarer Rafiq.

I avhør fredag kveld

Philip Manshaus (21) satt fredag kveld i avhør på Politihuset i Oslo. Det var første gang han forklarte seg for politiet. Forsvarer Unni Fries sa på vei inn at hun ikke har informasjon som tilsier at han har endret sin oppfatning om straffskyld. 21-åringen er siktet for terror etter skytingen i moskeen og for drapet på sin stesøster Johanne Ihle-Hansen (17) som politiet mener skjedde kort tid før Manshaus dro til moskeen.

Mandag ble 21-åringen varetektsfengslet i fire uker. Han erkjenner ikke straffskyld.