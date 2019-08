Siden Høyre og Frp overtok regjeringsmakten i 2013 har bompengene økt fem ganger i Bergen, raste Folkeaksjonen nei til mer bompenger i debatt mot Frp-lederen.

– De har kommet med masse løfter som velgerne fremdeles ser langt etter, sa Trym Helge Aafløy, førstekandidat i Bergen kommune for Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB).

– Siden regjeringen deres overtok har bompengene økt fem ganger. De er nå tre ganger så høye som de var i 2013, slo han fast under bompengedelen av NRKs partilederdebatt under Arendalsuka mandag kveld.

Flere partier, deriblant Ap og KrF, tar til orde for at veiprising ville vært et bedre system enn bompenger. Men Frp-leder Siv Jensen mener på sin side at dette ville vært som å «sette taksameteret inn i bilene til folk».

Et annet spørsmål som splittet partilederne i debatten, er hvor stor andel av kollektivsatsingene som skal finansieres av staten.

– Enige om å bekjempe

I Aafløys hjemby Bergen viser målinger nå mange ganger så stor oppslutning om FNB som Frp.

– Forklaringen er at velgerne for øyeblikket sier vi skal gjøre enda mer enn det vi allerede gjør, sa Jensen.

– Du og jeg er enige om å bekjempe bompenger. Men du skal styre og ta ansvar, sa hun, og slo fast at hun kan tenke seg å samarbeide med FNB i Bergen.

Jensen etterlyste imidlertid en avklaring om hva FNB mener om saker som eiendomsskatt og mottak av flyktninger.

– Vi vil fjerne eiendomsskatten, fordi den er urettferdig. Den rammer de samme menneskene som må kjøre gjennom bomringen, sa Aafløy.

Solberg: – Strukket strikken

Statsminister Erna Solberg (H) innrømmet senere i debatten at det kanskje har blitt litt for mye bompenger.

– Jeg mener vi skal lytte når folk gir et så klart og tydelig signal om at vi kanskje har strukket strikken litt langt. Bompengene er krevende i hverdagen til folk. Det blir mye penger, sa Solberg.

Hun viste til at regjeringspartiene – som nå forhandler om bompengesaken – allerede under regjeringsforhandlingene på Granavolden diskuterte løsninger for å redusere bompengebelastningen til folk.

Samtidig understrekte statsministeren at de har økt samferdselsinvesteringene med 75 prosent i løpet av de snart seks årene de har styrt.

– Vi klarer å gjøre to ting på en gang, sa Solberg.