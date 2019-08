Snart ti måneder etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant, er familien er styrket i håpet om at hun er i live. – Kidnapperne sier hun lever, sier bistandsadvokat.

– De sier klart at Anne-Elisabeth Hagen lever, men vi har ikke mottatt bevis på at dette er riktig, sa bistandsadvokat Svein Holden på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Han understreket at Hagen-familien hele tiden har ansett saken for å være en bortføringssak. En henvendelse fra de antatte gjerningspersonene 8. juli har styrket dem i håpet om at den 69 år gamle kvinnen er i live og at hun skal få komme tilbake til dem i god behold.

Henvendelsen blir oppfattet som «et klart og tydelig svar» på familiens budskap til motparten i februar.

Kommuniserer på norsk

Overfor NTB utdyper Holden at det i tillegg til påstander om at kvinnen lever, er gitt ytterligere opplysninger om tilstanden hennes. Han vil ikke referere detaljer fra kommunikasjonen med de antatte gjerningspersonene, men understreker at det har vært «tydelig kommunikasjon med motparten» i ukene etterpå.

Kommunikasjonen foregår på norsk, sier Holden på spørsmål fra NTB. Men han understreker at man ikke dermed kan konkludere med at gjerningspersonene er norske eller at de befinner seg i Norge.

Kommunikasjonen inneholder informasjon som bare de som har bortført kvinnen, kan ha.

– Familien har opplevd de ni månedene som er gått siden forsvinningen, som den reneste terror. Hagen er ektefelle, mamma og mormor. Det er umulig forestille seg den påkjenningen hennes familiemedlemmer har hatt og fortsatt har, sa Holden.

Kommenterte ikke penger

Ifølge kilder VG siterte i forrige uke, skal familien Hagen ha betalt rundt 10 millioner kroner etter at det i juli var ny kontakt med de antatte kidnapperne. Betalingen ble gjort i håp om å få opplysninger som kan bekrefte at kvinnen fortsatt lever. Påstandene har så langt verken blitt bekreftet av Hagen-familien eller politiet.

– Jeg vil ikke gå nærmere inn på kommunikasjonen med motparten. Det vil si at jeg verken vil bekrefte eller avkrefte noe som helst, sa Holden.

Han vil heller ikke konkretisere hva familien til Hagen er villig til å gjøre for å få henne hjem i god behold, men har tidligere formidlet at familien er villig til å strekke seg svært langt for å komme til enighet med «motparten».

– Nå ligger utspillet hos dem, og de forventer å se fremdrift, sa Holden.

Øst politidistrikt vil gi sine kommentarer til saken på en pressekonferanse på Lillestrøm klokka 14 tirsdag.

Drap mest sannsynlig

I slutten av juni gikk Øst politidistrikt ut med at de hadde gått bort fra hovedhypotesen om at Hagen ble utsatt for en økonomisk motivert kidnapping. Politiet mener heller at det er snakk om et drap og en fingert kidnapping.

Holden var samtidig tydelig på at familien fortsatt anser saken for å være en bortføringssak, og at han er uenig i politiets vurderinger.

Politiet holdt tett om saken i over to måneder, før de på nyåret 2019 gikk ut med opplysninger. Politiinspektør Tommy Brøske var under pressekonferansen på Lillestrøm helt klar overfor NTB på at hovedteorien var at kvinnen var blitt bortført, og at det ikke var sterk nok mistanke til at andre scenarioer ble ansett som sannsynlige.

Han svarte også benektende på at etterforskerne hadde mistanke om personer i Hagens nærhet skal være involvert i forsvinningen.