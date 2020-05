Hus tatt av jordras ved Mosjøen

Alle nødetatene er sendt ut etter at et hus er tatt av et skred ved Mosjøen i Vefsn kommune i Nordland. Det er ikke kjent om noen personer er tatt.

NTB

Politiet i Nordland opplyser på Twitter at alle nødetater, redningshelikopter og frivillige er kalt ut til rasområdet. Huset ligger ned mot elva Drevjo i området Jonsrud. Det jobbes nå med evakuering av opp mot ti husstander i området.

– Skredet anslås til å være 150 meter bredt og 450 meter langt. Et hus eller en fritidsbolig er tatt av skredet, sier operasjonsleder Mads Bernhoft i Nordland politidistrikt.

Det er usikkert om det er personer som er tatt, men Hovedredningssentralen opplyser til TV 2 at det går bilspor inn i skredet.

Ifølge Bernhoft er geologer kalt inn til stedet for å vurdere om det er fare for nye skred. Helgelands Blad skriver at sykehuset satt i beredskap.