Tatt ferie fra nyhetene? Her er det du trenger å vite om pandemien i dag.

Oppdatert: Her er dagens viktigste saker om koronautbruddet

Hytteforbud eller ei, på Geilo vil kommunelegen ikke ha besøk. Og: Slik blir smitteappen.

I dag gikk antall innlagte koronapasienter litt opp igjen etter flere dager med nedgang. 252 er nå innlagt på norske sykehus.

1. Geilo-legen ber bergenserne holde seg unna en stund til

En uke etter påske oppheves det mye omdiskuterte hytteforbudet. Akkurat i tide for å få med seg de siste helgene av skisesongen, har nok mange tenkt. Men på Geilo har kommuneoverlegen et ønske: At hyttefolk fortsatt holder seg hjemme.

– Vi kan håndtere noen få gjester, men vi ønsker ikke at det skal komme mange, sier kommuneoverlege Geir Strømmen.

Kommunen har vært hardt rammet av koronautbruddet, med flest smittede pr. innbygger.

Strømmen minner om at kommunen har verktøy for å telle sim-kort i området, og sier de vil varsle sentrale myndigheter dersom det hoper seg opp med folk i hyttefeltene.

2. Snart kommer smitte-appen – og slik funker den

Appen som skal spore smitte mellom nordmenn skal etter planen være klar like over påske.

– Vi jobber for harde livet med å bli ferdige, sier Gun Peggy Knudsen i FHI, som har ansvaret for utviklingen av appen.

Appen vil varsle deg dersom du har vært i nærheten av en smittet person over tid – men ikke hvis du har sneiet forbi en korona-smittet på tur i byfjellene.

3. Dette kan du gjøre som permittert

Mer enn 12 prosent av arbeidsstyrken i Bergen er permittert på grunn av covid-19, viser BTs oversikt.

Mange lurer på hvilke regler som gjelder for dem mens de er permitterte, forteller Nav-direktør i vest, Anne Kverneland Bogsnes.

Kan de ta utdanning? Kan de jobbe deltid? Må de takke ja til jobber andre steder i landet?

