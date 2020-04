Helseminister Bent Høie: – Korona­epidemien er under kontroll

Virussmittede nordmenn smitter sannsynligvis 0,7 personer i gjennomsnitt. Koronasituasjonen er nå under kontroll i Norge, ifølge helseministeren.

Helseminister Bent Høie (H). Foto: Arkivfoto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

– Før vi innførte de strenge tiltakene, så smittet hver person i Norge med korona i gjennomsnitt 2,5 andre personer. Hvis denne utviklingen hadde fått lov til å fortsette, så hadde vi sannsynligvis i dag vært i samme situasjon i Norge som vi ser i enkelte land ellers i Europa, sa helseminister Bent Høie på mandagens pressekonferanse.

Regjeringens mål var at hver smittet skulle smitte maks én annen person.

– Nå viser nye tall fra Folkehelseinstituttet at hver koronasmittet i Norge sannsynligvis smitter i gjennomsnitt 0,7 annen person. Det betyr at vi har fått koronaepidemien under kontroll, sier Høie.

Sykehusene kan nå planlegge for mer normal drift og mer planlagt behandling, der dette er mulig. Mange sykehus har måttet omstille for en ekstraordinær situasjon som følge av koronautbruddet.

– På samme tid må vi videreføre arbeidet med å bygge opp intensivkapasiteten med tanke på at vi fortsatt har en koronaepidemi, sa Høie.

Han rettet en stor takk til alle nordmenn som følger myndighetenes råd.

– Innsatsen fra den norske befolkningen har gitt oss et solid overtak, og det overtaket må vi beholde, sier Høie.

Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB Scanpix

14.000 smittede i Norge

Folkehelseinstituttet beregner at det er drøyt 14.000 koronasmittede i Norge. Det utgjør 0,26 prosent av befolkningen.

5755 personer i Norge har fått påvist koronaviruset.

Ettersom ikke alle er testet, er det trolig et større mørketall. Folkehelseinstituttet (FHI) har nå gjort analyser der det samlede antall smittede, inkludert både de som er smittet og de som har vært smittet, nå er beregnet til 14.146.

– Det er vesentlige lavere enn det som er beregnet tidligere, sa Camilla Stoltenberg, direktør for FHI, under presentasjonen av tallene.

Hun pekte også på at fremskrivingstallene – hvis smittetallet på 0,71 fortsetter – viser at antall sykehusinnleggelser de nærmeste tre ukene også vil ligge langt lavere enn først beregnet.

Hun pekte på at 16. mars, da alle tiltakene som ble innført 12. mars var på plass, lå smittetallet – altså hvor mange personer en person som er smittet vil smitte – lå på 2,5. Senest sist fredag var smittetallet på 1,15.

– Hvis smittetallet fortsetter å ligge lavt og våre modeller for å beregne fremskrivingen er riktige – så er det mest sannsynlig at vi får et raskt fall og at det holder seg nede, sa Stoltenberg.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB Scanpix

– Forsterker troen på dagens tiltak

Regjeringen synes ikke det er vanskelig å legitimere dagens strenge smitteverntiltak, selv om statistikken nå er på Norges side.

Det sa både helseminister Bent Høie (H) og justisminister Monica Mæland (H) på spørsmål fra NTB under regjeringens pressekonferanse mandag.

– Jeg blir inspirert av dette, og det er takket være tiltakene at vi ser en annen trend, og det skal vi være fryktelig glade for, sa Monica Mæland.

Hun ville heller ikke si om den positive utviklingen kunne bidra til en differensiering av tiltakene ulike steder i landet, men takket i likhet med helseministeren alle nordmenn som har bidratt så langt.