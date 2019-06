Politiet fant en russisk kvinne som ringte inn natt til fredag og sa hun hadde gått seg vill i mørk og tett skodde på et fjell i Bergen.

Vest politidistrikt sendte ut mannskap fra politiets hundepatrulje, Røde Kors og Norske redningshunder for å finne kvinnen. Det viste seg at hun befant seg på Byfjellene, i nærheten av Borgavatnet.

– Vi fikk melding fra henne klokka 1.53 via AMK, det var litt språklige utfordringer siden hun er russisk, og hun sa bare hun var på et fjell. Vi har jo noen fjell å velge mellom her, sier operasjonsleder Dag Olav Sætre.

Ved help av noen apper kvinner har på mobiltelefonen, klarte politiet å lokalisere henne.

– Hun fikk sendt oss et skjermbilde med kartutsnitt som viste hvor hun var, sier Sætre.

Kvinnen ble funnet klokken 04.42 og fikk hjelp til å komme seg ned til sentrum.

– Det hele var ganske udramatisk, men sikkert skremmende for henne. Det var jo kaldt og sikten var dårlig.