Det siste året har det vært stor økning i salg av reseptbelagt skabbmedisin. Legemiddelverket vil finne ut om skabben er blitt resistent mot tradisjonell salve.

I fjor ble det solgt i overkant av 1700 pakker med den reseptbelagte medisinen, mens salgstallene har passert 4000 allerede første halvår i år, melder NRK.

– Hvis det er en økende resistens mot de gamle legemidlene vi har brukt mot skabb, så er det en uheldig utvikling, men vi vet ikke nok, sier Legemiddelverkets fagdirektør Steinar Madsen til NRK.

– Vi har bare sett at det er en eksplosiv økning i salg av reseptbelagte tabletter

Økning på Haukeland

I april i år skrev Studvest at Haukeland universitetssjukehus har registrert en økning i tilfeller av skabb de siste årene. Økningen har fortsatt i år.

– Hvis denne trenden fortsetter, vil tallet på tilfeller dobles i 2019 sammenliknet med i fjor, skrev avdelingsdirektør ved hudavdelingen på Haukeland sykehus i en e-post til Studvest.

I mars i fjor ble det meldt om mistanke om skabb blant NHH-studenter, og for to år siden var det et skabb-utbrudd i Bergen.

Legger egg i huden

Skabb smitter gjennom hudkontakt. Sykdommen skyldes en skabbmidd som graver ganger i huden og legger egg. Typiske symptomer er plutselig plagsom kløe, som oppleves mest intens om natten.

– Det synes å ha vært en god del barn, yngre folk og folk i institusjoner som bor veldig tett sammen, som smittes. Og vi må også si at skabb kan være seksuelt overført ved naken hud mot naken hud. Det er en overføringsmulighet, sier Ørjan Olsvik, professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø