Omfattende søk etter ettåring som har falt i elv i Geiranger

En gutt (1) har falt i en elv i Geiranger, og flere helikoptre er satt inn i søket.

Publisert Publisert I dag 16:31

Røde Kors har om lag 30 frivillige fra fem Hjelpekorps som er kalt ut i forbindelse med i søket. Foto: 2211-TIPSER

NTB

Hanad Ali

– Alt av redningsressurser er på vei til stedet. Vi søker fra Vinje bro og nedover elva, opplyser politiet i Møre og Romsdal klokken 16 tirsdag.

Hovedredningssentralen (HRS) bekrefter at gutten snart er to år gammel. Politiet tilføyer at familien er turister som bor i Norge.

– Det vi vet er at han og moren falt i elven sammen. Moren klarte å komme seg opp på egenhånd, mens gutten enda ikke er funnet, sier innsatsleder Karl Idar Vik til TV 2.

Stranda-ordfører Jan Ove Tryggestad (Sp) sier at kommunen har satt krisestab.

– Alt tilgjengelig personell og materiell er satt inn i søket. Det mangler ikke på innsats, så jeg håper at det gir resultater, sier han.

Letemannskaper har tirsdag søkt etter en snart to år gammel gutt. Foto: 2211-TIPSER

Tørrlegger elven

Operasjonsleder Borge Amdam sier til BT at mannskapene forsøker å få ned vannføringen ved en foss ved Vinjer Camping.

Slik skal de forsøke å lage en slags demning.

– Vi forsøker å finsøke inn mot elvemunningen, og derfra er det fortsatt dykker- og båtsøk, sier Amdam.

Operasjonslederen forteller at letemannskaper vil fortsette finsøket resten av kvelden.

– Vi har full fokus på livreddende innsats. Vi håper fortsatt, sier Amdam.

Store letemannskaper bidrar i søket etter en to år gammel gutt som har falt uti Geirangerelva. Foto: Mari Gjørva / NTB scanpix

– Dette ser ikke bra ut

Røde Kors har om lag 30 frivillige fra fem Hjelpekorps som er kalt ut i forbindelse med i søket.

– Frivillige fra Røde Kors' hjelpekorps på Sunnmøre, inkludert krevende lende-gruppe, deltar i søk etter barn som er falt i elva like ved Union Hotell, skriver Røde Kors på Twitter.

Fire timer etter hendelsen søkes det fortsatt.

– Det ser ikke bra ut. Vi har nå lett i to timer uten funn. Det er fortsatt mye ressurser og stor innsats, sier redningsleder Edvard Middelthon ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB.

Fire helikoptre

HRS forteller at et redningshelikopter er sendt fra Florø, og flere luftambulanser er på vei til stedet. En redningsskøyte er også på vei inn til Geiranger.

– Vi har per nå fire helikoptre, mange båter og mange andre ressurser på vei, sier Middelthon.