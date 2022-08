Olje- og energiministeren freder elektrifisering av sokkelen

Krefter i Senterpartiet vil revurdere elektrifisering av norsk sokkel. Ikke aktuelt, mener olje- og energiminister Terje Aasland som ikke viker en tomme.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier nei til å stanse elektrifiseringen av sokkelen.

Han sier til Dagens Næringsliv at Hurdalsplattformen ligger fast.

Varaordfører Stavanger, Dagny Sunnanå Hausken (Sp), mener strømkrisen bør få regjeringen til å revurdere eller skyve på elektrifisering av norsk sokkel.

– Er det mulig å utsette det, bør vi hvert fall gjøre det. Nå har vi desperat mangel på kraft. Magasinfyllingen er veldig lav, og det virker litt forhastet å elektrifisere med den situasjonen vi er i, sier hun til avisen.

Tidligere i år tok Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, til orde for å skyve på regjeringens klimamål heller enn å elektrifisere med strøm fra land.

Ingen av dem får støtte fra olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

– Vi står fast på at vi ønsker å elektrifisere norsk sokkel. Det er viktig for fremtiden, for å få ned klimagassutslippene og sørge for at vi kan bruke fornybar energi.

Energiministeren sier at nei til elektrifisering vil få store konsekvenser.

– Hvis man stopper elektrifisering, og ikke tar hensyn til klimagassutslipp, så er det start på en avvikling som ikke vi vil være med på. Det er viktig at vi står fast på målene vi har kommet opp med, sier han.

I Hurdalsplattformen er Arbeiderpartiet og Senterpartiet enige om at elektrifisering av sokkelen i størst mulig grad skal skje med havvind eller annen fornybar kraft produsert på sokkelen.

Argumentene mot elektrifisering med strøm fra land har blant annet gått på at det kan gi enda høyere strømregninger for forbrukere og for industri og næringsliv.