Politiet ber om tips i drapssaken i Haugesund

Politiet vil be om fire ukers varetekt for de to mennene som er siktet etter drapet i Haugesund natt til 1. januar. Mennene framstilles for retten i dag.

Parkeringsplassen der drapet skjedde. En 28 år gammel mann døde natt til lørdag etter å ha blitt knivstukket utendørs i Haugesund. To menn i 20-årene er siktet for drap og medvirkning til drap.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Det er politiadvokat Fredrik Martin Soma som opplyser til NRK at etterforskerne vil be Sør-Rogaland tingrett om at de to siktede skal varetektsfengsles i fire uker.

Fengslingsmøtene er berammet i tingretten i Sandnes til klokken 10.30 og 12 mandag. Like i forkant av fengslingsmøtene gikk også politiet ut med at de ønsker tips i saken.

– Vi er spesielt interessert i å komme i kontakt med personer som har reagert på noe i Presthaugvegen i Haugesund nyttårsaften fram til politiet kom til stedet cirka klokken 01.30, sier politiadvokat Soma.

Brite og nordmann

De siktede er en 20-årig britisk statsborger og en 23-årig norsk statsborger. Søndag ble begge avhørt, men ingen av dem erkjente straffskyld etter siktelsen om drap på en 28 år gammel mann.

Knivdrapet skjedde utendørs da 28-åringen og flere andre var ute for å skyte opp fyrverkeri. På parkeringsplassen utenfor noen blokker kom de da i kontakt med de to siktede, som hadde tilknytning til en annen leilighet i nærheten.

Politiet ble varslet om saken klokka 1.28 om natten og ankom med ambulanse til stedet kort etter. Det ble gjort livreddende førstehjelp på stedet, men mannen ble erklært død rundt kl. 02.10, opplyser politiet mandag.

Nekter

Den siktede britens forsvarer, advokat Helene Haugland, uttalte søndag at klienten nekter for å ha vært på stedet da drapet skjedde og at han ikke knytter seg til handlingen.

Mandag opplyser politiet til VG at flere kniver er beslaglagt i saken. Det vil bli undersøkt om noen av de ble benyttet i forbindelse med drapet.

– I forbindelse med undersøkelser og ransaking i en leilighet hvor de siktede oppholdt seg nyttårsaften, er flere kniver beslaglagt, opplyser Soma.