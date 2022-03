Breivik får ikke fremme anken overfor Agder lagmannsrett

Anders Behring Breivik, som ble nektet prøveløslatelse i Telemark tingrett, får ikke fremme anken overfor Agder lagmannsrett, melder Dagbladet.

Terrordømte Anders Behring Breivik på vei ut av den provisoriske rettssalen i Skien fengsel under rettssaken der han begjærte seg prøveløslatt. fredag avgjorde Agder lagmannsrett at Breiviks anke på avslaget om å prøveløslates ikke skal fremmes for ny behandling.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Kjennelsen fredag var enstemmig, ifølge Dagbladet.

– Å løslate Breivik på prøve ved utløpet av minstetiden for forvaringsdommen ville være et uforsvarlig eksperiment, skriver dommerne i kjennelsen.

Telemark tingrett slo i februar fast at Anders Behring Breivik fortsatt er farlig og åpenbart forstyrret. Domstolen avviste begjæringen om prøveløslatelse, men Breivik anket avgjørelsen.

Breivik begjærte seg prøveløslatt etter å ha sonet minstetiden på 10 år i forvaringsdommen på 21 år han fikk for terrorangrepet 22. juli 2011. Han påsto at han nå tar avstand fra vold, men sa at han ville kjempe for nasjonalsosialistiske verdier på fredelig vis dersom han ble sluppet ut.

Tingretten avviste dette og konkluderte med at det er betydelig risiko for at Breivik vil kunne falle tilbake til atferden som førte til at han begikk terrorhandlingene i 2011, hvis han løslates nå.