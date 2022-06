Rørt prinsesse roste familien under storfesten

Prinsesse Ingrid Alexandra måtte tørke et par tårer under fredagens gallamiddag da hun fortalte om hva familiemedlemmene betyr for henne.

Prinsesse Ingrid Alexandra talte blant annet til nær familie under gallamiddagen.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

– Mamma, vi kan snakke sammen om alt. Takk for at vi kan ligge på sofaen og se på serier sammen, som «Sex and the City». Jeg setter veldig pris på alt du gjør for meg, sa prinsesse Ingrid Alexandra til kronprinsesse Mette-Marit, til stor latter fra de drøyt 200 gjestene på gallamiddagen i forbindelse med hennes 18-årsdag.

Besteforeldrene ble takket for humor, fortellinger, morsomme historier og barnevakttimer, kronprins Haakon for sin stoiske ro, og bror prins Sverre Magnus og halvbror Marius for godt søskenskap. Kronprinsessen var tydelig rørt mens hun hyllet familiemedlemmene.

Det var tydelig stolte foreldre som talte for prinsessen.

Kongen høstet latter

Også andre familiemedlemmer var tydelig rørt under sine taler. Et tydelig stolt kronprinspar minnet datteren om at hun skal få lov til å gjøre feil, og finne sin egen vei.

– Til og med i plikten er det mulig å finne en følelse av frihet. Nå skjønner jeg samtidig at dette er litt for voldsomt å si til en 18-åring. Jeg hadde i hvert fall ikke stor forståelse for det da jeg var 18. Men jeg tror det kanskje er noe i det. Og derfor ville jeg ha det med i dag, sa kronprins Haakon.

Kong Harald tenkte tilbake på prinsessens egentlige 18-årsdag 21. januar, og da hun samme dag var med i statsråd.

– Heldigvis uten vetorett – siden man aldri vet hva som kan komme fra en engasjert ung dame som deg, sa kongen til latter fra salen.

Les også Prinsesse Ingrid Alexandra: – Sammen skaper vi det Norge vi er så glad i

Mormor Marit Tjessem og prinsesse Ingrid Alexandra.

– Det er ikke noe mål i seg selv å være perfekt

Monarken høstet også latter da han slo fast at «Dere må holde ut med meg en stund til».

Feiringen av prinsessen ble utsatt til denne uken grunnet koronarestriksjonene i januar.

– Hold fast på den du er, Ingrid. Våg å tenke nytt og åpent; å gjøre ting på din egen måte. Og husk at det ikke er noe mål i seg selv å være perfekt. Du har alle forutsetninger for å ta kloke valg og få et liv som blir godt både for deg, dine nærmeste og dem du en dag skal være dronning for, sa dronning Sonja i sin tale.

Les også Dronningen om prinsessen: – Du er en skikkelig tøffing

Roste demokratiet

Foran representanter for kongefamilier fra hele Europa, det politiske Norge, store deler av norsk organisasjonsliv og familie og venner, reflekterte arveprinsessen også over landet hun en dag skal være statsoverhode i.

– Noe av det fineste med Norge er demokratiet vårt. Det at man kan tro på det vi vil. Det at vi kan si det vi vil. Og det at vi kan være glad i de vi vil, sa prinsesse Ingrid Alexandra.

– Vi er heldige som bor i et land som stadig er i utvikling. Der vi har tillit til hverandre og til myndighetene våre. I Norge er vi opptatt av klima. Vi er opptatt av mangfold. Vi opptatt av ytringsfrihet. Og viktigst av alt, så er vi opptatt av å fortsette å finne bedre løsninger enn de vi allerede har, sa prinsessen, som også kom med en rekke varme ord om norsk natur.

Gallamiddagen fortsetter ut i de sene nattetimer, med dans og mye annet på programmet.