Politiet straffer ikke Siv Jensen for brudd på koronareglene 17. mai

Oslo politidistrikt opplyser at det ikke er grunnlag for å ilegge tidligere Frp-leder Siv Jensen straff for brudd på koronareglene i Oslo 17. mai.

Tidligere Frp-leder Siv Jensen feiret 17. mai sammen med tolv andre i morens hjem.

NTB

Oslo politidistrikt opprettet 19. mai en sak om mulig brudd på koronabestemmelsene etter at det ble kjent at den tidligere Frp-lederen og hennes familie brøt koronareglene i forbindelse med 17. mai-feiring hjemme hos Jensens mor.

Det var minst tolv familiemedlemmer til stede under feiringen. På den tiden var det ikke tillatt å samle flere enn ti personer i private hjem. Årsaken var de strenge koronarestriksjonene.

Fredag ble det kjent at hun ikke har fått straff for bruddene på reglene.

– 5. mai 2021 ble de nasjonale rådene for at personer som var vaksinert, ikke skulle telle med antall personer på besøk hjemme endret. Dette ble fulgt opp lokalt av blant annet Bærum kommune, som endret sin lokale forskrift 12. mai 2021, opplyser politiadvokat Arne Valdemar Nielsen i Oslo politidistrikt til NTB.

– Oslo endret sin forskrift 21. mai 2021. Oslos forskrift på det aktuelle tidspunktet var ikke forholdsmessig, og politiet mener det ikke er grunnlag for straff, fortsetter Nielsen, som ikke ønsker å utvide saken ytterligere.

– Dette er politiets avgjørelse. Jeg er glad for at de har kommet til den konklusjonen, sier Siv Jensen (Frp) selv til NTB.