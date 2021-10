Huitfeldt og Lavrov hedret sovjetiske soldater

Utenriksministrene Anniken Huitfeldt (Ap) og russiske Sergej Lavrov innledet sitt aller første møte med å minnes sovjetiske soldater som falt under krigen.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov innledet sitt aller første møte med å legge ned blomster ved minnestedet på Tromsø gravlund for sovjetiske soldater som falt i andre verdenskrig.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov møttes for aller første gang på Tromsø gravlund mandag.

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

Over gravstedet til de sovjetiske soldatene på Tromsø gravlund vaiet det russiske og det norske flagget side om side da de to utenriksministrene vekslet håndtrykk for første gang mandag kveld.

Deretter vandret de de få skrittene ned til minnesmerket der de med alvorstunge miner la ned hver sin bukett med røde nelliker.

Etter den korte seansen dro de to utenriksministrene i hver sin kortesje videre til hotellet The Edge i Tromsø sentrum for sin første samtale ansikt til ansikt.

Huitfeldt har så langt holdt kortene tett til brystet når det gjelder hvilke temaer hun ønsker å ta opp med sin russiske kollega. Men flere nye anklager om spionasje har forsuret forholdet mellom Russland og Nato – og dermed Norge – den siste tiden.

Tirsdag møtes de to igjen når Barentsrådet holder sitt 18. toppmøte i Tromsø. Ved siden av Norge og Russland skal også Finlands og Islands utenriksministre delta på møtet.

Lavrov har vært Russlands utenriksminister i 17 år og regnes å stå svært nær president Vladimir Putin.