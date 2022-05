Mehl: – Jeg har tidligere i livet vært veldig sjenert

Den egentlige utfordringen ligger ofte i ditt eget hode, mener justis- og beredskapsminister og «Kompani Lauritzen»-vinner Emilie Enger Mehl (Sp).

Seriøs politiker på dagtid, realitykjendis på kvelden.

Det har vært en vår utenom det vanlige for justis- og beredskapsminister og «Kompani Lauritzen»-vinner Emilie Enger Mehl (Sp). Men én ting er 28-åringen klar på: Det er ikke to forskjellige personer vi ser.

– Jeg er den samme i begge rollene, sier hun.

– Det er litt forskjell på det å bade i gjørme med kjeledress og det å sitte i et møte og ha store deler av arbeidshverdagen i forskjellige møterom. Men jeg får bruk for de samme egenskapene.

En usminket versjon

NTB møter henne ved Skraperudtjern øst i Oslo – egentlig for å snakke om skogbrannfare. Men statsråden tar seg også tid til å nyte den friske luften etter en lang dag på jobb.

Noe av det som er felles for «Kompani Lauritzen» og jobben som justis- og beredskapsminister, forteller Mehl, er behovet for å være trygg i kriser og under press. Men TV 2-programmet har også gitt henne rom for å vise frem andre sider ved seg selv enn de hun får vist frem som politiker.

– Man inviterer folk inn på en helt annen måte, en mye nærere måte. Det er en veldig usminket versjon av hvem man er, hvordan man reagerer på ulike situasjoner, og det er en veldig ekte opplevelse. Men det har jeg aldri vært redd for å vise, sier Mehl.

– Det er sikkert mange som er blitt kjent med meg nå, som enten ikke kjente til meg fra før – eller som kanskje hadde et litt annet inntrykk. Det er positivt. Jeg inviterer gjerne folk inn.

Overkom frykten

Men som realitydeltaker er Mehl også blitt gjenstand for en ny type oppmerksomhet.

Noe forbløffet kan hun konstatere at ting hun poster på Instagram, der antall følgere stiger raskt og mandag lå på rundt 52.900, nå kan bli store oppslag i mediene. Samtidig brettes kjæresteteorier ut, og brukere på Tiktok har klart å grave frem gamle videoblogger fra da Mehl var tenåring og bodde i USA.

Men liker hun å stå på scenen på denne måten?

– Jeg har tidligere i livet vært veldig sjenert. Det var et gjennombrudd for min egen del da jeg overkom den ubestemmelige frykten for å være meg selv, svarer Mehl.

Så blir hun plutselig selvbevisst og ler fordi hun frykter at «Overkom frykten» skal bli overskrift på forsiden av Se og Hør.

Mehl forklarer at hun tidligere følte at hun la veldig mye begrensning på seg selv.

– I veldig mange av de utfordringene du møter i livet, så ligger jo den egentlige utfordringen i ditt eget hode. Det handlet også «Kompani Lauritzen» mye om.

Glad i å utfordre seg selv

Ifølge Mehl var det spesielt i de personlige settingene hun pleide å bli sjenert. Men å holde en presentasjon i timen på barneskolen, det var helt greit – for det var en jobb.

I dag beskriver Mehl seg selv som nysgjerrig – og veldig glad i å utfordre seg selv.

– Jeg klarte å tenke at det viktigste er at man er fornøyd med seg selv, og at det ikke er så farlig hva alle andre mener. Da ble jeg mye friere. Jeg liker ikke å bli begrenset, enten det er samfunnsnormer eller det er meg selv som tenker «Dette får jeg ikke til» eller «Dette er ikke bra nok», sier hun.

Sp-politikeren tror ikke at deltakelsen i «Kompani Lauritzen» har ført til at hun blir tatt mindre seriøst.

– Det vil jeg ikke si. Jeg opplever at de som kjenner meg, ser meg for den jeg er.