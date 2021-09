Korona kan gi forsinkelser i valgresultatet

Valgmedarbeiderne må holde ekstra avstand fra hverandre når de teller opp stemmene. Det kan gi forsinkelser i valgresultatet.

SV-leder Audun Lysbakken forhåndsstemte på Torgallmenningen i slutten av august.

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

– Det er viktig at valgmedarbeiderne holder avstand og ivaretar smittevern også når de teller stemmene. Dette kan føre til at opptellingen tar noe mer tid. Det er derfor mulig at det endelige resultatet blir klart noe senere enn vanlig i år, sier avdelingsdirektør Siri Dolven i Kommunal- og moderniseringsdepartementet til NTB.

For å lette litt på arbeidet har kommunene fått lov til å starte den foreløpige opptellingen av forhåndsstemmene én dag tidligere enn vanlig. De starter med dette på søndag.

– Denne midlertidige lovendringen er gjort for å redusere risikoen for forsinkelser i opptellingen, sier Dolven.

Litt av utfordringen er at forsinkelser i ett valgdistrikt, vil kunne få betydning for fordelingen av utjevningsmandatene også i andre fylker.

– Før vi vet sikkert hvordan utjevningsmandatene skal fordeles, må alle valgdistriktene være ferdig med å telle alle sine stemmer.

Har forberedt seg godt

Selve prosessen med å stemme har under forhåndsstemmingen stort sett gått i samme tempo som tidligere, til tross for smitteverntiltak i valglokalene.

– Vi vet at mange har forhåndsstemt i år, og venter ikke at det vil være vesentlig lenger tidsbruk enn normalt. Kommunene har forberedt seg godt, men det kan være køer ved stemmelokalet den siste tiden før valgdagen og på valgdagen, sier avdelingsdirektøren.

Allerede før valgdagen har det vært køer. På grunn av lange køer ved lokalene for forhåndsstemming fredag ba kommunens de som er folkeregistrert i Oslo, om å vente til valgdagen med å stemme.

Må stemme hjemmefra

Velgere som er friske, skal møte opp og stemme som normalt, men følge de smittevernrådene som gjelder der de stemmer.

Kommunene må også ha eget opplegg for velgere som er i karantene eller har luftveissymptomer. Flere steder tilbys det drive-in-stemming, spesialtilpassede valglokaler eller omreisende valgløsninger for disse.

Velgere i koronaisolasjon skal ikke dra til valglokalet og må bestille hjemmestemming av sin hjemkommune. Siste frist for dette er mandag klokka 10.

– Det er viktig å kontakte kommunen så raskt som mulig, slik at de kan organisere mottak av stemmer på en god og effektiv måte, sier Dolven.

Stortingsvalget 2021 Nyhetsbrev Guro Holm Bergesen er nyhetsleder for politikk i BT. Hver ukedag frem til valget velger hun ut sakene du bør få med deg fra valgkampen. Meld meg på

I år har rekordmange forhåndsstemt, noe som kan føre til litt mindre trøkk enn vanlig på valgdagen. Fredag var antallet forhåndsstemmer oppe i 1,48 millioner, noe som tilsvarer 38,1 prosent av alle stemmeberettigede.