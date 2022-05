Politiekspert kritisk til at opplysninger i Baneheia-saken har manglet

Flere opplysninger om Baneheia-dømte Jan Helge Andersen er ikke blitt gjort kjent før nå. Det er en politiekspert kritisk til.

Flyfoto som viser Baneheia i Kristiansand.

NTB

Gjenopptakelseskommisjonen fikk blant annet ikke vite at Andersen var anklaget for voldtekt før Baneheia-drapene. Anmeldelsen ble henlagt ettersom Agder-politiet mente at Andersen var under den kriminelle lavalder da voldtekten skal ha funnet sted. Kvinnen fikk senere erstatning fra Erstatningsnemnda for voldsofre, skriver TV 2.

Agder-politiet skrev til kommisjonen at det ikke forelå «opplysninger om at Andersen tidligere har forgrepet seg verken mot voksne eller barn».

Ivar Fahsing, ekspert på etterforskning av vold og drap på Politihøgskolen, reagerer.

– Det er svært betenkelig at denne informasjonen kommer opp så sent. Det kan bero på to ting: Enten at de som har skrevet påtegningen ikke har vært klar over at anmeldelsen finnes, eller at de har vært klar over det og uttalt seg mot bedre vitende. Vi får håpe det er det første alternativet som gjelder, sier han.

Gjenopptakelseskommisjonens leder Siv Hallgren bekrefter at de ikke fikk vite om voldtektsanklagen eller vedtaket om erstatning.

– Slik jeg leser vedtaket, så synes jeg at dette burde vært sendt over til kommisjonen, sier Hallgren.

Andersen har nektet for at han har voldtatt noen. Det har i det siste kommet fram flere opplysninger i tillegg til voldtektsanklagen. Agder-politiet vil ikke kommentere detaljer i saken.