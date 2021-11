Stortingspresidenten skal gi et skriftlig svar til Stortinget om pendlerboligsaken

Stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) skal ikke redegjøre for pendlerboligsaken i stortingssalen, men gi et skriftlig svar.

Stortingspresident Eva Kristin Hansen snakker med pressen etter et møte de parlamentariske ledere i Stortinget om pendlersaken.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

– Vi har drøftet om jeg skal holde en redegjørelse for Stortinget hvor jeg forteller historien jeg nå har fortalt til de parlamentariske lederne. Det var det ikke noe stort ønske om. men vi ble enige om at jeg skal gi et grundig skriftlig svar, sier Eva Kristin Hansen (Ap).

Stortingspresidenten har beklaget og sagt at hun misforsto pendlerboligreglene.

Hansen sier den skriftlige redegjørelsen til Stortinget kommer i løpet av dagen.

– Jeg har vært på tilbudssiden og sagt at jeg kan gå på Stortingets talerstol og redegjøre, brette ut familielivet mitt og fortelle hvorfor jeg kjøpte meg den og den boligen, men det var det ikke ønske blant de parlamentariske lederne om, sier Hansen.

Det var tirsdag at Adresseavisen avslørte at Hansen kan ha brutt reglene for Stortingets pendlerboliger.

Sakene skal følges opp

Enkeltsakene om stortingspolitikere som har misforstått reglene om pendlerbolig skal bli fulgt opp, lover Stortingets visepresident.

– Det har vært en del saker, ikke fryktelig mange, med veldig forskjellig innhold. De vil bli fulgt opp. Vi skal komme tilbake til akkurat hvordan vi skal gjøre det, sier Svein Harberg (H), visepresident på Stortinget.

Han sier det ikke er klart om det blir Riksrevisjonen eller eksterne aktører som skal følge opp sakene, men at det skal avklares snart.

Stortingspresident Eva Kristin Hansen er sist ut i rekken av stortingspolitikere som har fått en pendlersak. Hun har beklaget og sagt hun misforsto pendlerboligreglene.

Skal se på reglene

Et eget utvalg skal se på hvordan reglene for pendlerboliger for stortingsrepresentanter skal være i fremtiden. Det skal ledes av Therese Johnsen.

Johnsen er blant annet tidligere ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen.

– Hun er godt oppdatert på Stortingets virkelighet og kan lede det arbeidet på en god måte, sa Svein Harberg (H), Stortingets første visepresident, da han presenterte medlemmene i utvalget torsdag.

Med i utvalget blir også Eirik Holmøyvik, Amund Noss, Britt Brenno og Trine Skaret, samt én representant for arbeidsgiversiden.

I tillegg skal også de tidligere stortingsrepresentantene Inger Enger (Sp) Kent Gudmundsen (H) og Karin Andersen (SV) sitte i utvalget.

– Dette utvalget skal se på hvordan reglene skal være fremover. Og de får selvfølgelig med seg en god dose om hvordan dette kan forstås og misforstås i de sakene som har oppstått, sier Harberg.