Pendlerboligskandalen: Frp vil at Stortingets administrasjon granskes

Hvilken rolle stortingsadministrasjonen har spilt i pendlerboligskandalen, må ettergås grundig, krever Frp-leder Sylvi Listhaug.

Frp-leder Sylvi Listhaug vil at stortingsadministrasjonens rolle i pendlerboligskandalen granskes.

NTB-Bibiana Piene

I en tale til Fremskrittspartiets høstkonferanse lørdag gjorde Listhaug det klart at Frp vil til bunns i saken.

Hun viste blant annet til stortingsdirektør Marianne Andreassens uttalelser om at gamle saker, som saken til avgått stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap), ikke ville få konsekvenser.

Hansen trakk seg torsdag fra vervet etter at politiet startet etterforskning av saken.

– Holder ikke

– Jeg må si rett ut at jeg synes ikke de har håndtert dette på en måte som holder. Når de sier at saken ikke skal få etterspill, så er saken gått til politietterforskning få dager etterpå. Sånn kan vi ikke ha det, slår Listhaug fast.

Hun viser blant annet til at Hansen har opplyst at hun mandag kveld først fikk vite at hun hadde fulgt reglene. Tre timer senere kom kontrabeskjed fra stortingsdirektøren.

– Jeg kan forsikre om at vi kommer til å stille spørsmål også til Stortingets direktør og administrasjon for å rydde opp. Og vi forventer svar i løpet av kort tid når vi stiller spørsmålene, sier hun.

Granske tildelinger

Frp krever også at alle tildelinger av pendlerbolig blir ettergått.

– Stortingsrepresentanter må gjøre opp for seg. Derfor var vi fra første stund helt tydelig på at dette må vi komme til bunns i. For å gjenreise tilliten må vi gå gjennom gamle saker og gå tilbake i tid. De aller fleste har fulgt reglene til punkt og prikke. Men de som ikke har gjort det, skal vi finne, og de skal ta sin straff på lik linje med alle andre i samfunnet, sier Listhaug.

– Det må være likhet for loven. Mange Nav-brukere får knallharde straffer for å gjøre feil. Jeg forstår at de blir rasende når stortingets direktør sier at det ikke får noen konsekvenser når stortingsrepresentanter bryter reglene.