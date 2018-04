Husker du disse bildene fra i fjor? Nå blir det forbudt med salg av gassballonger på 17. mai.

Da bodene var pakket ned og nasjonaldagen ferdig feiret, hadde flere ballongselgere ennå usolgte varer. Noen gassballonger ble delt ut gratis, mens andre valgte letteste løsning og lot de fare med vinden.

Men det som går opp, vil på et eller annet tidspunkt falle ned igjen. På sosiale meldinger var det flere som la ut bilder av klaser med luftballonger som ble funnet i naturen. BT fikk tilsendt bilder av funn på både Osterøy, Tertnes og i Knarvik.

Fikk konsekvenser

Debatten raste. Miljøpartiet De Grønne foreslo ballongpant, mens en lege på Haukeland viste til at kloden er i ferd med å tømmes for helium og at de gjenværende ressursene burde brukes til å undersøke barn med kreft.

Nå er kritikerne blitt hørt. I dag meldte BA at 17. maikomiteen i Bergen ikke kommer til å tillate salg av gassballonger på årets nasjonaldag.

– Dette henger sammen med fjorårets debatt, sier komitéformann Erik Næsgaard.

Vil innrette seg

Han forteller at det nå foreligger en utredning der byrådet anbefaler et forbud mot salg av heliumballonger.

– Vi kommer til å innrette oss etter dette, fortsetter han.

– Hva med barn som blir skuffet på 17. mai?

– Det er klart at noen vil bli skuffet. Men vi tror at det er mye annet barna kan glede seg over på 17. mai som ikke handler om ballonger. Plastforurensing er i fokus, og vi støtter et forbud.

Dette er forbudt

17. maikomiteen har ansvaret for aktiviteter i byrommet på nasjonaldagen, og tilbyr bodplasser for utleie til organisasjoner og private.

De fleste av plassene er i ytterkanten av Festplassen, Byparken, samt noen plasser på Torget og på Bryggen. Foruten gassballonger, er også salg av spraybokser, softgun, alkohol, sigaretter og e-sigaretter forbudt.