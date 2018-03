Flere fylkesledere i Venstre mener statsministeren må fjerne eller flytte justisministeren.

Partilederne i de tre regjeringspartiene Venstre, Høyre og Frp møtes mandag kveld i statsministerboligen for å diskutere hvordan de skal løse situasjonen i Stortinget tirsdag.

Det er ikke lenge siden Venstre trådte inn i regjering, noe som skapte stor debatt i partiorganisasjonen. De siste uttalelsene fra justisminister Sylvi Listhaug har fått begeret til å renne over for flere.

Fjerne henne

Fylkesleder for Sogn og Fjordane Venstre, Jan Henrik Nygård, sier statsministeren må finne en løsning på situasjonen.

– Hva ville du gjort?

– Jeg ville ha fjernet eller flyttet Listhaug. Det hadde for så vidt vært naturlig å ha gjort for en stund siden. Rekkevidden av dette burde Solberg sett tidligere.

Fylkeslederen legger ikke skjul på hva han mener om uttalelsene Listhaug kom med mot Arbeiderpartiet og stortingsflertallet i saken om statsborgerskap.

– De var såpass urimelige at jeg ikke har brukt så mye energi på det. Det er ikke slik statsråder skal gjøre, så da får vi finne et svar på det.

Vil bytte Frp med KrF

Nygård selv var blant dem som var positive til at Venstre gikk i regjering med Høyre og Frp. Han mener selv en regjeringskrise kan åpne opp for at KrF kan komme inn i en regjering med Venstre og Høyre på et senere tidspunkt.

– Det blir spennende å følge med.

Han er ikke alene om å etterlyse Listhaug-exit i Venstre. Overfor VG slår fylkesleder i Finnmark, Leif Gøran Wasskog, fast at regjeringen ikke må ofres for å verne Listhaug.

– Når du har en minister som er såpass på kollisjonskurs med både opinionen i Stortinget, og det samarbeidsprosjektet som vi prøver å få til på borgerlig side, så er det viktig at hun går av, sier Wasskog til VG.

Urimelige uttalelser

Leder i Agder Venstre, Petter N. Toldnæs, vil ikke si om han mener Listhaug bør gå nå.

– Jeg tenker mitt. Men jeg tenker det er viktig at stortingsrepresentantene rådfører seg sammen med våre statsråder i morgen, uten at jeg skal gi noen råd eller meninger gjennom media.

Han er imidlertid tydelig på hva han selv mener om utspillet til Listhaug forrige uke.

– Det hun sa var urimelig, usant og urettferdig. Derfor er jeg glad for at det er beklaget. Det er det jeg har å si om dette.

Fylkesleder i Hordaland, Åsta Årøen, ønsker ikke å kommentere situasjonen.

Leder i Rogaland Venstre, Kjartan Alexander Lunde, skriver i en tekstmelding til BT at det er partiets parlamentariske leder Terje Breivik som skal presentere konklusjonen på Stortingets talerstol i morgen.